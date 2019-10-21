Саратовец признался в убийстве школьницы

Саратовцу, подозреваемому в убийстве девочки, предъявлено обвинение, сообщает пресс-служба Следственного комитета

«Вину в инкриминируемом деянии он признал полностью», — отмечается в сообщении.

Девятилетняя девочка, как сообщал «Рамблер», пропала в Саратове 9 октября, а в ночь на 11-е была найдена мертвой. По подозрению в совершении преступления был задержан, а затем арестован 35-летний местный житель, ранее судимый за разбой, изнасилование и насильственные действия сексуального характера.

В ходе допроса он в полной мере признал вину в убийстве девочки, объяснил его боязнью разоблачения ею того факта, что самовольно завладел заброшенным гаражом, а в ходе проверки показаний на месте преступления рассказал о его обстоятельствах.

Расследование уголовного дела, возбужденного по статье «Убийство малолетнего», в настоящее время продолжается. В его рамках проводится ряд судебных экспертиз и ведутся следственные действия, направленные на установление объективной картины произошедшего.