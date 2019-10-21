Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Саратовец признался в убийстве школьницы 

Рамблер + ещё 21 18 минут назад
Саратовцу, подозреваемому в убийстве девочки, предъявлено обвинение, сообщает пресс-служба Следственного комитета.
«Вину в инкриминируемом деянии он признал полностью», — отмечается в сообщении.
Девятилетняя девочка, как сообщал «Рамблер», пропала в Саратове 9 октября, а в ночь на 11-е была найдена мертвой. По подозрению в совершении преступления был задержан, а затем арестован 35-летний местный житель, ранее судимый за разбой, изнасилование и насильственные действия сексуального характера.
В ходе допроса он в полной мере признал вину в убийстве девочки, объяснил его боязнью разоблачения ею того факта, что самовольно завладел заброшенным гаражом, а в ходе проверки показаний на месте преступления рассказал о его обстоятельствах.
Расследование уголовного дела, возбужденного по статье «Убийство малолетнего», в настоящее время продолжается. В его рамках проводится ряд судебных экспертиз и ведутся следственные действия, направленные на установление объективной картины произошедшего.
Комментарии28
Происшествия , Видео , Криминал , СКР , Саратов
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Опубликован список погибших при ЧП в Красноярском крае
Опубликован список погибших при ЧП в Красноярском крае93
На полицейского напали с ножом в Москве
На полицейского напали с ножом в Москве34
Кремль отреагировал на данные о сбое с ракетой
Кремль отреагировал на данные о сбое с ракетой32
Талызина перенесла ишемическую атаку
Талызина перенесла ишемическую атаку3
Отказ системы: На учениях ядерной триады РФ случился сбой
Отказ системы: На учениях ядерной триады РФ случился сбой1205
Видео
Опубликован список погибших при ЧП в Красноярском крае
00:48
Опубликован список погибших при ЧП в Красноярском крае
Происшествия Катастрофы
«Хаос и обрушение стран становятся нормой»
02:31
«Хаос и обрушение стран становятся нормой»
В мире Политика
США разбомбили свою авиабазу в Сирии
02:01
США разбомбили свою авиабазу в Сирии
США В мире
«Турция прекратит огонь»: США умиротворили Эрдогана
01:11
«Турция прекратит огонь»: США умиротворили Эрдогана
Армия Ближний Восток
Появились подробности пребывания Заворотнюк на Рублёвке
01:52
Появились подробности пребывания Заворотнюк на Рублёвке
Шоу-бизнес Другое
Ударили по своим: кто поедет на «Евровидение» от Украины
02:21
Ударили по своим: кто поедет на «Евровидение» от Украины
Украина
Малышева дала россиянам небезопасный совет
03:17
Малышева дала россиянам небезопасный совет
Общество
Кадыров дал грозное обещание сирийским террористам
01:17
Кадыров дал грозное обещание сирийским террористам
Политика
Турция рассорила НАТО
02:02
Турция рассорила НАТО
В мире Статьи
НАТО ответило на предложение Путина
04:06
НАТО ответило на предложение Путина
Армия Оружие
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение