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Кремль отреагировал на данные о сбое с ракетой 

Рамблер 15 минут назад
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал комментировать новости о нештатной ситуации на учениях «Гром-2019» и переадресовал вопросы журналистов в Минобороны. Об этом сообщает РИА Новости.
Ранее о сбое во время учений написала принадлежащая семье Демьяна Кудрявцева газета «Ведомости». По словам источников издания, близких к Минобороны, атомная подлодка К-44 «Рязань» произвела один пуск баллистической межконтинентальной ракеты Р-29Р вместо двух запланированных.
Как сообщал «Рамблер», 15-17 октября в России проходили стратегические учения по управлению вооруженными силами «Гром-2019», в которых приняли участие 12 тысяч военнослужащих.
В маневрах были заняты 213 пусковых установок ракетных войск стратегического назначения, около 105 летательных аппаратов (в том числе пять стратегических бомбардировщиков-ракетоносцев), корабли и пять подлодок, 310 единиц боевой и спецтехники. Таким образом, Минобороны задействовало все компоненты ядерной триады России.
Военные рассказали, что пусками баллистических и крылатых ракет на учениях руководил Путин. В Минобороны заявили, что задачи были выполнены в полном объеме, все ракеты достигли целей и подтвердили заданные характеристики.
Комментарии95
Армия , Видео , Дмитрий Песков , Демьян Кудрявцев , Министерство обороны , Ведомости
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