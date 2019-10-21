Кремль отреагировал на данные о сбое с ракетой

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал комментировать новости о нештатной ситуации на учениях «Гром-2019» и переадресовал вопросы журналистов в Минобороны . Об этом сообщает РИА Новости.

Ранее о сбое во время учений написала принадлежащая семье Демьяна Кудрявцева газета «Ведомости». По словам источников издания, близких к Минобороны, атомная подлодка К-44 «Рязань» произвела один пуск баллистической межконтинентальной ракеты Р-29Р вместо двух запланированных.

Как сообщал «Рамблер», 15-17 октября в России проходили стратегические учения по управлению вооруженными силами «Гром-2019», в которых приняли участие 12 тысяч военнослужащих.

В маневрах были заняты 213 пусковых установок ракетных войск стратегического назначения, около 105 летательных аппаратов (в том числе пять стратегических бомбардировщиков-ракетоносцев), корабли и пять подлодок, 310 единиц боевой и спецтехники. Таким образом, Минобороны задействовало все компоненты ядерной триады России.

Военные рассказали, что пусками баллистических и крылатых ракет на учениях руководил Путин. В Минобороны заявили, что задачи были выполнены в полном объеме, все ракеты достигли целей и подтвердили заданные характеристики.