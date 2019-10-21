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России угрожает крайне опасная подводная новинка США 

Рамблер + ещё 1 14 минут назад
России угрожает крайне опасная подводная новинка США
Фото: MIT, General Dynamics
Американские инженеры активно испытывают подводных роботов, которые способны зондировать объекты на поверхности воды, при этом оставаясь незаметными, сообщает газета «Взгляд». Эксперты полагают, что аппараты могут быть использованы ВМС США в борьбе за Северный морской путь.
По данным автора статьи, впервые информация об автономных необитаемых подводных аппретах (АНПА) в прессу просочилась после проведения учений ICEX (Ice Experiments — пер. «ледовые эксперименты» — прим. ред.) в 2016 году. Отмечается, что группа ученых Массачусетского технологического института активно испытывала применение подводного робота — MACRURA-21 в подледных условиях. АНПА должен был составить ультразвуковую карту ледяной корки, зондируя ее снизу с помощью гидролокаторов, и передать информацию с помощью звукподводной связи на подводную лодку. несколькими месяцами позже СМИ стало известно, что в ходе ICEX-2016 ученые также собрали массив данных о звукопроводимости различных слоёв воды подо льдом, что впоследствии поможет сделать АНПА невидимыми для других подводных аппаратов.
Эксперты утверждают, что на использование подводных роботов в военных целях в будущем в первую очередь говорит диаметр АНПА — 53,3 сантиметра, что соответствует стандартному калибру торпедного аппарата на современных подводных лодках.
«Подводный дрон создан для выпуска его через торпедный аппарат подводной лодки, что снимает любые вопросы по тому, есть ли у него военное значение», — говорится в статье.
По данным издания, в настоящее время исследования возможностей подводных роботов в США продолжаются, при этом количество аппаратов, участвующих в манёврах увеличивается. В частности уже анонсировано создание целой системы из полуавтономных НПА, которые будут базироваться на большом АНПА-носителе, доставляемым на место подводной лодкой.
При этом известно, что в 2017 году была создана «Первая эскадра необитаемых подводных аппаратов», которая отрабатывает тактику и применение АНПА в боевой ситуации.
Аналитики пришли к выводу, что вышеизложенная информация свидетельствует о том, что США таким образом пытается реализовать военное преимущество. При этом, учитывая «назревающую борьбу за Северный морской путь» не исключено, что новшество будет использовано против России.
Ранее, как сообщал «Рамблер», журнал National Interest назвал российскую подводную лодку «Юрий Долгорукий» «оружием судного дня». Субмарина может развивать надводную скорость в 15 узлов, подводную — в 29, рабочая глубина ее погружения составляет 400 метров, предельная — 450, наибольшая длина — 170 метров, ширина — 13,5 метра. «Юрий Долгорукий» вооружен шестью торпедными аппаратами калибра 533 миллиметра и 16 баллистическими ракетами «Булава».
Подпольный миллионер запугивает новоселов
Комментарии1
Оружие , Войска , Статьи , США , Технологии , Юрий Долгорукий , Деловая газета "Взгляд"
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