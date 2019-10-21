Россиян предупредили об угрозе прорыва Горьковской плотины

Глава Института водных проблем РАН Виктор Данилов-Данильян заявил, что на Горьковской плотине (Нижегородская ГЭС) нет сооружений, предусматривающих ее устойчивость, передает РИА Новости. По мнению ученого, это может привести к катастрофе.

«Мы имеем дело с системой, которая чревата такими ошибками и последствиями», — заявил он.

По его словам, без подпора на уровне 68 метров не будет гарантий устойчивости плотины. Ученый предупредил, что авария может произойти, если в эксплуатацию не введут Нижегородский низконапорный узел и не достроят Чебоксарский гидроузел.

Данилов-Данильян подчеркнул, что последствия аварии на Горьковской плотине могут быть более серьезными, чем после ЧП в Красноярском крае.

Как сообщал «Рамблер», 19 октября на реке Сейба в Красноярском крае прорвало дамбу на золотодобывающем прииске. Вагончики, в которых жили рабочие, оказались затоплены волной, достигавшей в высоту четырех-пяти метров.

Жертвами происшествия стали 15 человек, пострадали 26, еще пятеро числятся пропавшими без вести.

Следователи возбудили дело по статье о нарушении правил безопасности при проведении работ. Чиновники заявили, что дамба была кустарной, построенной в нарушение всех норм. Позже появилась информация о прорыве пяти дамб, все они были возведены незаконно.