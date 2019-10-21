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Россиян предупредили об угрозе прорыва Горьковской плотины 

Рамблер + ещё 1 30 минут назад
Глава Института водных проблем РАН Виктор Данилов-Данильян заявил, что на Горьковской плотине (Нижегородская ГЭС) нет сооружений, предусматривающих ее устойчивость, передает РИА Новости. По мнению ученого, это может привести к катастрофе.
Такое заявление Данилов-Данильян сделал, выступая в Совете Федерации.
«Мы имеем дело с системой, которая чревата такими ошибками и последствиями», — заявил он.
По его словам, без подпора на уровне 68 метров не будет гарантий устойчивости плотины. Ученый предупредил, что авария может произойти, если в эксплуатацию не введут Нижегородский низконапорный узел и не достроят Чебоксарский гидроузел.
Данилов-Данильян подчеркнул, что последствия аварии на Горьковской плотине могут быть более серьезными, чем после ЧП в Красноярском крае.
Как сообщал «Рамблер», 19 октября на реке Сейба в Красноярском крае прорвало дамбу на золотодобывающем прииске. Вагончики, в которых жили рабочие, оказались затоплены волной, достигавшей в высоту четырех-пяти метров.
Жертвами происшествия стали 15 человек, пострадали 26, еще пятеро числятся пропавшими без вести.
Следователи возбудили дело по статье о нарушении правил безопасности при проведении работ. Чиновники заявили, что дамба была кустарной, построенной в нарушение всех норм. Позже появилась информация о прорыве пяти дамб, все они были возведены незаконно.
Комментарии4
Происшествия , Видео , Совет Федерации , РАН , РИА Новости
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