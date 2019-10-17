Пока вы не уснули: на орбите Земли заметили неизвестные объекты 

Китай раскрыл планы Украины на Черное море
Украинские военные инженеры разрабатывают новую сверхзвуковую противокорабельную ракету «Молния».
Лукашенко обратился к россиянам
Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал не смотреть на белорусов как на врагов, отвернувшихся от России.
Раскол в православии? В России собрали Священный синод
Всеправославное единство может быть нарушено, если другие поместные церкви будут признавать раскольническую Православную церковь Украины.
Россиян предупредили о росте тарифов из-за Чубайса
В Российском союзе промышленников и предпринимателей (РСПП) заявили, что законопроект об углеродном сборе в нынешней редакции спровоцирует рост тарифов ЖКХ для населения и увеличение темпов инфляции.
"Ситуация патовая": Врачи массово уволились из больницы
Врачи массово уволились из травматологического пункта городской клинической больницы №6 в Челябинске.
Названа главная причина смерти пассажиров SSJ-100
В мае, как сообщал «Рамблер», «Сухой Суперджет 100» авиакомпании «Аэрофлот» совершил аварийную посадку в московской воздушной гавани и загорелся.
В российской школе обнаружили тело девочки
В одной из школ Новосибирска погибла старшеклассница. Об этом сообщается в паблике «На ОбьГЭСе (Новосибирск)» в соцсети «ВКонтакте».
"Фальшивым" машинам ДПС в кортеже Путина дали объяснение
Сотрудник российского посольства в ОАЭ прокомментировал РИА Новости появление эмиратских полицейских машин с надписью по-русски «ДПС» в кортеже президента РФ Владимира Путина.
Эрдоган выбросил письмо Трампа
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выбросил письмо от президента США Дональда Трампа, в котором тот изложил свои мысли по поводу военной операции в Сирии.
На орбите Земли обнаружили неизвестные объекты
Неизвестные объекты появились на орбите в результате сближения двух российских военных спутников.
"Все уже доказано": новый допинговый скандал в РФ
Гендиректор РУСАДА Юрий Ганус заявил, что вина России в изменении данных антидопинговой лаборатории уже доказана.