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Угроза Черноморскому флоту: Китай раскрыл планы Украины 

Рамблер + ещё 3 6 минут назад
Украинские военные инженеры разрабатывают новую сверхзвуковую противокорабельную ракету «Молния», сообщает китайское издание Sohu. Современное оружие предназначено для противостояния флоту ВМФ России в Чёрном море.
По словам автора статьи, украинская «Молния» по техническим характеристикам почти схожа с российской противокорабельной ракетой Х-31, однако способна развивать более высокую скорость и обладает большей дальностью пуска.
«С ее помощью Украина рассчитывает создать угрозу безраздельно правящему Черноморскому флоту-гегемону», — говорится в статье.
Отмечается, что «Молния» имеет цилиндрический корпус, оснащена прямоточным ракетным двигателем и системой из двух воздухозаборников прямоугольного сечения.
Ранее, как сообщал Рамблер, Александр Лукашенко заявил о возможном создании украинско-белорусских предприятий по ракетостроению. Он подчеркнул, что конкретные решения примут члены Межправкомиссии, которые соберутся в Киеве. При этом белорусский президент допустил два варианта развития событий: украинско-белорусский проект, который можно реализовать за 1,5-2 года, и проект без помощи украинских коллег, на реализацию которого уйдёт 4-5 лет.
Комментарии247
Войска , Армия , Видео , В мире , Оружие , Александр Лукашенко , Китай
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