Угроза Черноморскому флоту: Китай раскрыл планы Украины

Украинские военные инженеры разрабатывают новую сверхзвуковую противокорабельную ракету «Молния», сообщает китайское издание Sohu. Современное оружие предназначено для противостояния флоту ВМФ России в Чёрном море.

По словам автора статьи, украинская «Молния» по техническим характеристикам почти схожа с российской противокорабельной ракетой Х-31, однако способна развивать более высокую скорость и обладает большей дальностью пуска.

«С ее помощью Украина рассчитывает создать угрозу безраздельно правящему Черноморскому флоту-гегемону», — говорится в статье.

Отмечается, что «Молния» имеет цилиндрический корпус, оснащена прямоточным ракетным двигателем и системой из двух воздухозаборников прямоугольного сечения.