Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Эрдоган выкинул в корзину письмо от Трампа 

Рамблер 59 минут назад
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выбросил письмо от президента США Дональда Трампа, в котором тот изложил свои мысли по поводу военной операции в Сирии, сообщает BBC News. Журналистам информация поступила от анонимного источника из администрации турецкого национального лидера.
Собеседник телеканала подчеркнул, что Эрдоган «получил письмо, категорически его отклонил и отправил в корзину».
На прошлой неделе, как сообщал «Рамблер», президент США направил турецкому коллеге письмо, а на этой его содержание было обнародовано. В нем Трамп призвал Эрдогана не подводить человечество и не проводить операцию в Сирии, а заключить с курдами сделку. Также он пригрозил коллеге, что уничтожит экономику Турции, если тот возьмет на себя ответственность за гибель тысяч людей.
9 октября на севере Сирии стартовала военная операция Турции «Источник мира». Она направлена против формирований курдов, а ее целью было объявлено создание буферной зоны вдоль сирийско-турецкой границы. Действия Анкары были осуждены как официальным Дамаском, так и мировым сообществом. В частности, президент США Дональд Трамп ранее пригрозил Турции чем-то «гораздо жестче» санкций. 15 октября стало известно, что США ввели санкции в отношении турецких Министерства энергетики, Министерства обороны и трёх должностных лиц.
Комментарии423
В мире , Видео , Реджеп Эрдоган , Дональд Трамп , BBC News , Сирия , США , Турция
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Раскол в православии? В России собрали Священный синод
Раскол в православии? В России собрали Священный синод35
Даже не успели встать: как погибли пассажиры SSJ-100
Даже не успели встать: как погибли пассажиры SSJ-10068
«Гром-2019»: что показали Путину
«Гром-2019»: что показали Путину27
Авторитетный вор в законе попал в ловушку
Авторитетный вор в законе попал в ловушку
Захарова ответила американским СМИ
Захарова ответила американским СМИ11
Видео
«Гром-2019»: что показали Путину
03:12
«Гром-2019»: что показали Путину
Армия Войска
Эрдогана попросили не становиться дьяволом
02:46
Эрдогана попросили не становиться дьяволом
В мире Ближний Восток
Названа главная причина смерти пассажиров SSJ-100
00:41
Названа главная причина смерти пассажиров SSJ-100
Катастрофы Происшествия
Сирийские войска вышли к границе с Турцией
03:23
Сирийские войска вышли к границе с Турцией
В мире Армия
В деле Бочкаревой всплыли новые подробности
01:44
В деле Бочкаревой всплыли новые подробности
Шоу-бизнес
Москва направит ноту протеста США
00:58
Москва направит ноту протеста США
Политика Армия
«Фальшивым» машинам ДПС в кортеже Путина дали объяснение
01:18
«Фальшивым» машинам ДПС в кортеже Путина дали объяснение
Политика
Медведев отругал министров за англицизмы
01:30
Медведев отругал министров за англицизмы
Политика
Посольство США отреагировало на инцидент с атташе
03:05
Посольство США отреагировало на инцидент с атташе
Политика
Путин назвал новую задачу для ОПК
03:33
Путин назвал новую задачу для ОПК
Армия Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение