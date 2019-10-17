Эрдоган выкинул в корзину письмо от Трампа

Собеседник телеканала подчеркнул, что Эрдоган «получил письмо, категорически его отклонил и отправил в корзину».

На прошлой неделе, как сообщал «Рамблер», президент США направил турецкому коллеге письмо, а на этой его содержание было обнародовано. В нем Трамп призвал Эрдогана не подводить человечество и не проводить операцию в Сирии, а заключить с курдами сделку. Также он пригрозил коллеге, что уничтожит экономику Турции, если тот возьмет на себя ответственность за гибель тысяч людей.

9 октября на севере Сирии стартовала военная операция Турции «Источник мира». Она направлена против формирований курдов, а ее целью было объявлено создание буферной зоны вдоль сирийско-турецкой границы. Действия Анкары были осуждены как официальным Дамаском, так и мировым сообществом. В частности, президент США Дональд Трамп ранее пригрозил Турции чем-то «гораздо жестче» санкций. 15 октября стало известно, что США ввели санкции в отношении турецких Министерства энергетики, Министерства обороны и трёх должностных лиц.