«Фальшивым» машинам ДПС в кортеже Путина дали объяснение

Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Дополнительный знак: почему Путина сопровождали «машины ДПС» в ОАЭ 

Рамблер + ещё 14 16 минут назад
Сотрудник российского посольства в ОАЭ прокомментировал РИА Новости появление эмиратских полицейских машин с надписью по-русски «ДПС» в кортеже президента РФ Владимира Путина. Дипломат навал произошедшее «нерядовой ситуацией».
«Эмиратская сторона, наверное, хотела оказать дополнительный знак внимания в рамках теплого приема, устроенного главе российского государства», — приводит агентство слова своего собеседника.
Дипломат также подчеркнул, что российские делегации ниже уровнем сопровождают обычные патрульные автомобили эмиратской полиции без дополнительных надписей.
16 октября Владимир Путин прилетел в ОАЭ для проведения переговоров с наследным принцем Мухаммедом бен Заидом Аль-Нахайяном. Глава государства передвигался на автомобиле Aurus в сопровождении белых автомобилей Mercedes эмиратской полиции, на капотах которых по-русски было написано «ДПС». В момент подъезда президентского кортежа ко дворцу в небе пролетели несколько истребителей, выпустив дым в цветах российского флага. После этого раздался 21 пушечный залп.
Ранее, как сообщал «Рамблер», оркестр Объединенных Арабских Эмиратов не смог справиться с четким исполнением гимна России в ходе приветствия Владимира Путина. В Абу-Даби музыканты не смогли точно сыграть мелодию, допустив несколько серьёзных ошибок.
Комментарии28
Политика , Видео , Владимир Путин , ГИБДД , РИА Новости , ОАЭ
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Названа главная причина смерти пассажиров SSJ-100
Названа главная причина смерти пассажиров SSJ-100181
ЧП в Томске: насильник повторял сюжет сериала
ЧП в Томске: насильник повторял сюжет сериала13
Лукашенко обратился к россиянам
Лукашенко обратился к россиянам86
В российской школе обнаружили тело девочки
В российской школе обнаружили тело девочки134
В «Доме-2» массово лечатся от венерических заболеваний
В «Доме-2» массово лечатся от венерических заболеваний10
Видео
Эрдогана попросили не становиться дьяволом
02:46
Эрдогана попросили не становиться дьяволом
В мире
Названа главная причина смерти пассажиров SSJ-100
00:41
Названа главная причина смерти пассажиров SSJ-100
Катастрофы Происшествия
Сирийские войска вышли к границе с Турцией
03:23
Сирийские войска вышли к границе с Турцией
В мире Армия
Москва направит ноту протеста США
00:58
Москва направит ноту протеста США
Политика Армия
«Фальшивым» машинам ДПС в кортеже Путина дали объяснение
01:18
«Фальшивым» машинам ДПС в кортеже Путина дали объяснение
Политика
Посольство США отреагировало на инцидент с атташе
03:05
Посольство США отреагировало на инцидент с атташе
Политика
Путин назвал новую задачу для ОПК
03:33
Путин назвал новую задачу для ОПК
Армия Политика
МИД РФ прокомментировал инцидент с дипломатами США
01:18
МИД РФ прокомментировал инцидент с дипломатами США
Политика
Дети-то за что? Сенатор сравнил санкции с методами Гитлера
00:47
Дети-то за что? Сенатор сравнил санкции с методами Гитлера
Политика
Израиль тайно ударил по Сирии
01:52
Израиль тайно ударил по Сирии
Войска Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение