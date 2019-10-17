«Фальшивым» машинам ДПС в кортеже Путина дали объяснение

Дополнительный знак: почему Путина сопровождали «машины ДПС» в ОАЭ

«Эмиратская сторона, наверное, хотела оказать дополнительный знак внимания в рамках теплого приема, устроенного главе российского государства», — приводит агентство слова своего собеседника.

Дипломат также подчеркнул, что российские делегации ниже уровнем сопровождают обычные патрульные автомобили эмиратской полиции без дополнительных надписей.

16 октября Владимир Путин прилетел в ОАЭ для проведения переговоров с наследным принцем Мухаммедом бен Заидом Аль-Нахайяном. Глава государства передвигался на автомобиле Aurus в сопровождении белых автомобилей Mercedes эмиратской полиции, на капотах которых по-русски было написано «ДПС». В момент подъезда президентского кортежа ко дворцу в небе пролетели несколько истребителей, выпустив дым в цветах российского флага. После этого раздался 21 пушечный залп.

Ранее, как сообщал «Рамблер», оркестр Объединенных Арабских Эмиратов не смог справиться с четким исполнением гимна России в ходе приветствия Владимира Путина. В Абу-Даби музыканты не смогли точно сыграть мелодию, допустив несколько серьёзных ошибок.