Названа главная причина смерти пассажиров SSJ-100

Большинство жертв катастрофы «Суперджета» в Шереметьеве погибли от огня и отравления. Об этом «Коммерсанту» сообщил начальник управления криминалистики Следственного комитета Зигмунд Ложис.

В мае, как сообщал «Рамблер», «Сухой Суперджет 100» авиакомпании «Аэрофлот» совершил аварийную посадку в московской воздушной гавани и загорелся. 41 человек в результате инцидента погиб.

«Я вместе с сотрудниками управления выезжал на место», — рассказал генерал-лейтенант Ложис.

По его словам, большинство людей погибли очень быстро (еще в креслах, даже не успев отстегнуться), большинство — не от удара, а от огня и отравления опасными веществами, которые выделялись при горении не только топлива, но и пластиковой обшивки салона. Следователь подчеркнул, что эти данные — предварительные.

В середине мая близкий к расследованию собеседник рассказал «Коммерсанту», что в «Суперджет» ударила молния во время полета, его генераторы отключились, он перешел в режим прямого управления, пилотам не удалось посадить самолет идеально, из-за чего топливные баки были продавлены стойками шасси, керосин вытек и возник пожар.