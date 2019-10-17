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На орбите Земли обнаружили неизвестные объекты 

Рамблер 19 минут назад
На орбите Земли обнаружили неизвестные объекты
Фото: РИА Новости
Неизвестные объекты появились на орбите в результате сближения двух российских военных спутников, сообщает «Взгляд».
«Космос — 2535» и «Космос — 2536» — спутник-регистратор и спутник-инспектор. В качестве их предназначения заявлены отработка технологий защиты российских космических аппаратов путем исследования воздействия на них.
В июле, как сообщал «Рамблер», спутники были выведены ракетой-носителем «Союз-2.1в» на орбиту с космодрома «Плесецк». После этого один из них проинспектировал другой, провел его орбитальное обслуживание и передал информацию на Землю.
Позже эксперт по космонавтике Джонатан МакДауэлл, сославшись на данные на специализированном сайте Военно-воздушных сил США Space Track, заявил, что в августе-октябре спутники не раз сближались вновь.
Данные, публикуемые на Space Track, позволяют рассчитывать положение спутников друг относительно друга. Не так давно каталог сайта пополнился сведениями о четырех неизвестных объектах.
В их описании сказано, что они находятся на высотах около 600 километров, на орбите появились в результате отделения от «Космоса — 2535», а представляют собой «обломки, фрагменты, мусор». Другая информация, в том числе о размерах объектов и причинах их появления на орбите, на Space Track не уточняется.
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Комментарии8
Наука и техника , Деловая газета "Взгляд"
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