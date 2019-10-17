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«Ситуация патовая»: Врачи массово уволились из российской больницы 

Рамблер + ещё 2 15 минут назад
Врачи массово уволились из травматологического пункта городской клинической больницы №6 в Челябинске, сообщает 74.ru.
Один из врачей ГКБ на условиях анонимности рассказал изданию, что за полтора года из травмпункта уволились пятеро травматологов, трое уволились недавно, все — по причине низкой зарплаты.
«Ситуация патовая!» — заявил он.
По словам медика, травматологи работают в шестой больнице в течение месяца, после чего увольняются и переходят в больницы, где платят больше, однако главный врач ГКБ №6 все равно «не торопится» повышать им заработную плату.
Еще одной больнице грозит массовое увольнение врачей
В настоящее время, отметил собеседник издания, дневной прием в травмпункте осуществляют два «старых» травматолога (обоим почти по 60 лет), а ночной — и вовсе хирурги, которые не имеют на это права, так как у них нет лицензий и сертификатов на оказание соответствующей помощи.
«Медицинская помощь пациентам оказывается своевременно в соответствии со стандартами по конкретным нозологиям», — сообщили изданию в управлении здравоохранения администрации Челябинска.
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Общество , Видео , Другое , Челябинск
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