«Ситуация патовая»: Врачи массово уволились из российской больницы

Врачи массово уволились из травматологического пункта городской клинической больницы №6 в Челябинске , сообщает 74.ru.

Один из врачей ГКБ на условиях анонимности рассказал изданию, что за полтора года из травмпункта уволились пятеро травматологов, трое уволились недавно, все — по причине низкой зарплаты.

«Ситуация патовая!» — заявил он.

По словам медика, травматологи работают в шестой больнице в течение месяца, после чего увольняются и переходят в больницы, где платят больше, однако главный врач ГКБ №6 все равно «не торопится» повышать им заработную плату.

В настоящее время, отметил собеседник издания, дневной прием в травмпункте осуществляют два «старых» травматолога (обоим почти по 60 лет), а ночной — и вовсе хирурги, которые не имеют на это права, так как у них нет лицензий и сертификатов на оказание соответствующей помощи.