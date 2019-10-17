Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

«Белорусы — не враги»: Лукашенко обратился к россиянам 

Рамблер 21 минуту назад
«Белорусы — не враги»: Лукашенко обратился к россиянам
Фото: РИА Новости
Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал не смотреть на белорусов как на врагов, отвернувшихся от России, и назвал Москву главным стратегическим партнером Минска. Об этом сообщает БЕЛТА.
«Не надо на нас смотреть как на врагов, которые отвернулись спиной к России. Этого никогда не было и не будет», — подчеркнул Лукашенко.
Белорусский президент выразил уверенность, что все проблемы в отношениях двух стран будут решены.
Лукашенко добавил, что в Западной Европе белорусов «не особо ждут».
«Препятствием этому является даже не диктатура Лукашенко, препятствием этому является экономика», — подчеркнул он.
Такие заявления политик сделал на встрече с губернатором Новгородской области Андреем Никитиным.
Как сообщал «Рамблер», ранее глава МИД Белоруссии Владимир Макей называл споры о ценах на газ и нефть одной из основных проблем, препятствующих углублению интеграции России и Белоруссии.
В 2019 году истекает договоренность о цене поставки российского газа в Белоруссию. Лукашенко говорил о целесообразности ее снижения до уровня, близкого к внутрироссийскому. Цена на газ для Белоруссии в 2019 году составляет 127 долларов за тысячу кубометров на границе.
В Минске настаивают, что единые цены на газ были обещаны еще при подписании Союзного договора 1999 года.
Трансляция жесткого порно всерьез напугала зрителей
Комментарии
В мире , Политика , Владимир Макей , Александр Лукашенко , Андрей Никитин , МИД , Минск , Москва
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Названа главная причина смерти пассажиров SSJ-100
Названа главная причина смерти пассажиров SSJ-10085
В российской школе обнаружили тело девочки
В российской школе обнаружили тело девочки131
Отвратительно: Вован отказался зарабатывать на Заворотнюк
Отвратительно: Вован отказался зарабатывать на Заворотнюк7
Москва направит ноту протеста США
Москва направит ноту протеста США17
Сирийские войска вышли к границе с Турцией
Сирийские войска вышли к границе с Турцией64
Видео
Эрдогана попросили не становиться дьяволом
02:46
Эрдогана попросили не становиться дьяволом
В мире
Названа главная причина смерти пассажиров SSJ-100
00:41
Названа главная причина смерти пассажиров SSJ-100
Катастрофы Происшествия
Сирийские войска вышли к границе с Турцией
03:23
Сирийские войска вышли к границе с Турцией
В мире Армия
Москва направит ноту протеста США
00:58
Москва направит ноту протеста США
Политика Армия
Посольство США отреагировало на инцидент с атташе
03:05
Посольство США отреагировало на инцидент с атташе
Политика
Путин назвал новую задачу для ОПК
03:33
Путин назвал новую задачу для ОПК
Армия Политика
МИД РФ прокомментировал инцидент с дипломатами США
01:18
МИД РФ прокомментировал инцидент с дипломатами США
Политика
Дети-то за что? Сенатор сравнил санкции с методами Гитлера
00:47
Дети-то за что? Сенатор сравнил санкции с методами Гитлера
Политика
Израиль тайно ударил по Сирии
01:52
Израиль тайно ударил по Сирии
Войска Армия
В Росавиации пояснили допуск к полетам S7 в Грузию
01:03
В Росавиации пояснили допуск к полетам S7 в Грузию
Кавказ Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение