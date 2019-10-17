«Белорусы — не враги»: Лукашенко обратился к россиянам

«Не надо на нас смотреть как на врагов, которые отвернулись спиной к России. Этого никогда не было и не будет», — подчеркнул Лукашенко.

Белорусский президент выразил уверенность, что все проблемы в отношениях двух стран будут решены.

Лукашенко добавил, что в Западной Европе белорусов «не особо ждут».

«Препятствием этому является даже не диктатура Лукашенко, препятствием этому является экономика», — подчеркнул он.

Такие заявления политик сделал на встрече с губернатором Новгородской области Андреем Никитиным

Как сообщал «Рамблер», ранее глава МИД Белоруссии Владимир Макей называл споры о ценах на газ и нефть одной из основных проблем, препятствующих углублению интеграции России и Белоруссии.

В 2019 году истекает договоренность о цене поставки российского газа в Белоруссию. Лукашенко говорил о целесообразности ее снижения до уровня, близкого к внутрироссийскому. Цена на газ для Белоруссии в 2019 году составляет 127 долларов за тысячу кубометров на границе.

В Минске настаивают, что единые цены на газ были обещаны еще при подписании Союзного договора 1999 года.