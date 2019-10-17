Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал не смотреть на белорусов как на врагов, отвернувшихся от России, и назвал Москву главным стратегическим партнером Минска. Об этом сообщает БЕЛТА.
«Не надо на нас смотреть как на врагов, которые отвернулись спиной к России. Этого никогда не было и не будет», — подчеркнул Лукашенко.
Белорусский президент выразил уверенность, что все проблемы в отношениях двух стран будут решены.
Лукашенко добавил, что в Западной Европе белорусов «не особо ждут».
«Препятствием этому является даже не диктатура Лукашенко, препятствием этому является экономика», — подчеркнул он.
Такие заявления политик сделал на встрече с губернатором Новгородской области Андреем Никитиным.
Как сообщал «Рамблер», ранее глава МИД Белоруссии Владимир Макей называл споры о ценах на газ и нефть одной из основных проблем, препятствующих углублению интеграции России и Белоруссии.
В 2019 году истекает договоренность о цене поставки российского газа в Белоруссию. Лукашенко говорил о целесообразности ее снижения до уровня, близкого к внутрироссийскому. Цена на газ для Белоруссии в 2019 году составляет 127 долларов за тысячу кубометров на границе.
В Минске настаивают, что единые цены на газ были обещаны еще при подписании Союзного договора 1999 года.