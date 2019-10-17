В одной из школ Новосибирска погибла старшеклассница. Об этом сообщается в паблике «На ОбьГЭСе (Новосибирск)» в соцсети «ВКонтакте».
Подписчики паблика рассказали, что тело девушки нашли в школьном туалете. По их словам, всех учеников, кроме детей из начальных классов, отправили домой. В школе работает полиция.
В паблике опубликовали скриншот страницы «ВКонтакте», якобы принадлежащей школьнице. Последнее сообщение на стене — «это конец», а статус страницы — «произошла смерть».
По словам подписчиков паблика, девушка была жива, когда приехали врачи, но дышать уже не могла, спасти ее не удалось.
Источник РИА Новости в правоохранительных органах заявил, что 15-летняя школьница, предположительно, покончила с собой.
Информацию о случившемся изданию «Родные берега» подтвердили местные чиновники. По словам сотрудников отдела образования, это произошло в средней школе номер 112. Источник издания в школе рассказал, что умерла ученица десятого класса, которая в этом учебном году перевелась из кадетского корпуса.
По предварительным данным, следов насильственных действий на теле не обнаружено.