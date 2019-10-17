Тело ученицы нашли в школе в Новосибирске

В одной из школ Новосибирска погибла старшеклассница. Об этом сообщается в паблике «На ОбьГЭСе (Новосибирск)» в соцсети «ВКонтакте».

Подписчики паблика рассказали, что тело девушки нашли в школьном туалете. По их словам, всех учеников, кроме детей из начальных классов, отправили домой. В школе работает полиция.

В паблике опубликовали скриншот страницы «ВКонтакте», якобы принадлежащей школьнице. Последнее сообщение на стене — «это конец», а статус страницы — «произошла смерть».

По словам подписчиков паблика, девушка была жива, когда приехали врачи, но дышать уже не могла, спасти ее не удалось.

Информацию о случившемся изданию «Родные берега» подтвердили местные чиновники. По словам сотрудников отдела образования, это произошло в средней школе номер 112. Источник издания в школе рассказал, что умерла ученица десятого класса, которая в этом учебном году перевелась из кадетского корпуса.

По предварительным данным, следов насильственных действий на теле не обнаружено.