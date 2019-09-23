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Пока вы не уснули: названа причина крушения Boeing 737 MAX 

Рамблер 55 минут назад

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Названа причина ЧП на учениях «Центр-2019»

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Названа причина крушения Boeing 737 MAX

CC BY 2.0 / M. Zhu / 737 MAX 8
Самолет Boeing 737 MAX 8 индонезийской бюджетной авиакомпании Lion Air, вылетевший 29 октября 2018 года из Джакарты на один из островов вблизи Суматры, через 13 минут после взлета упал в море у Западной Явы.

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Комментарии1
В мире , Видео , Владимир Путин , Михаил Круг , Boeing , ЕС , Роскосмос , Всемирное антидопинговое агентство , Минфин , NASA , НАТО , РИА Новости , Китай , Минск , Москва
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