Пока вы не уснули: названа причина крушения Boeing 737 MAX 

Новый старший брат: Минск нашел замену Москве
Власти Белоруссии до конца 2019 года планируют подписать кредитное соглашение с государственным банком развития Китая взамен не полученного от России кредита.
Названа причина ЧП на учениях «Центр-2019»
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Названа причина крушения Boeing 737 MAX
CC BY 2.0 / M. Zhu / 737 MAX 8
Самолет Boeing 737 MAX 8 индонезийской бюджетной авиакомпании Lion Air, вылетевший 29 октября 2018 года из Джакарты на один из островов вблизи Суматры, через 13 минут после взлета упал в море у Западной Явы.
В Кремле отреагировали на новый конфликт с WADA
Ранее появилась информация, что Россию заподозрили в манипулировании данными московской антидопинговой лаборатории, которые были направлены в WADA в начале 2019 года.
Массовое сокращение: Россия избавляется от чиновников
Масштабное сокращение госслужащих инициирует Минфин. Оставшимся обещают повышение зарплат.
Путин перевооружит Абхазию
Президент России Владимир Путин подписал распоряжение, согласно которому Россия оплатит модернизацию вооруженных сил Абхазии.
США подсказали Украине, как вернуть Крым
Волкер отметил, что Украина все больше процветает и интегрируется с Европой, стремясь к членству в Евросоюзе и НАТО.
Дыра в МКС: от Рогозина потребовали объяснений
Глава NASA Джим Брайденстайн рассказал, что Роскосмос до сих пор не сообщил американской стороне о результатах расследования инцидента на Международной космической станции.
За изнасилование волейболистки уволили 11 полицейских
11 полицейских наказали по делу об изнасиловании 17-летней волейболистки в Краснодарском крае.
Раскрыто убийство Михаила Круга
Фонд Творческого Наследия Михаила Круга
Тверские следователи восстановили картину совершенного 17 лет назад убийства Михаила Круга и назвали имя убийцы.
Заворотнюк признали неоперабельной
Три последних недели артистка провела под наблюдением врачей в частной клинике в Москве. По итогам наблюдения медики сделали вывод, что опухоль Заворотнюк неоперабельна.