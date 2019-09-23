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Россия оплатит перевооружение Абхазии 

360tv.ru + ещё 11 53 минуты назад
Россия оплатит перевооружение Абхазии
Фото: ТАСС
Президент России Владимир Путин подписал распоряжение, согласно которому Россия оплатит модернизацию вооруженных сил Абхазии. Соответствующий документ опубликован на интернет-портале правовой информации.
«Принять предложение правительства России о подписании соглашения между Российской Федерацией и республикой Абхазией о финансировании расходов на модернизацию Вооруженных Сил Республики Абхазия», —указано в документе.
Глава государства поручил оборонному ведомству России при участии МИД провести по этому поводу переговоры с Абхазией. Итогом дипломатических и военных контактов должно стать соответствующее соглашение. Проект документа уже готов. Изменения, которые могут быть в него внесены по итогам переговоров, уже не будут иметь принципиального характера.
Правительство России одобрило проект соглашения между Россией и Абхазией о модернизации вооруженных сил республики за счет российского бюджета еще 13 сентября. Согласно проекту, Россия возьмет на себя расходы, связанные с модернизацией абхазской армии. Документ в том числе подразумевает поэтапную унификацию стандартов военного управления, материально-технического обеспечения, денежного довольствия и других социальных выплат. Также будут унифицированы подготовка вооруженных сил, их оснащением современными видами вооружений.
В постановлении, которое было опубликовано 13 сентября на сайте кабинета министров, говорилось, что документы, необходимые для финансирования расходов, должны быть разработаны к 15 декабря этого года.
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Комментарии85
Политика , Армия , В мире , Владимир Путин , Министерство обороны , МИД , Правительство РФ , Абхазия
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