США подсказали Украине, как вернуть Крым

НАТО. Волкер отметил, что Украина все больше процветает и интегрируется с Европой, стремясь к членству в Евросоюзе

«Это успешная Украина, и именно такая Украина станет магнитом для возвращения своих оккупированных территорий — они тоже захотят стать частью этой Украины», — заявил он.

Волкер подчеркнул, что не верит в возможность военного пути возвращения Крыма и Донбасса.

По его словам, россияне разочарованы своим руководством, уровнем жизни и курсом развития страны, тогда как на Украине происходят положительные демократические изменения.

Дипломат также заявил, что США «не верили, что Россия действительно вторгнется в Украину, не верили, что Россия действительно захватит Крым».