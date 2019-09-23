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США подсказали Украине, как вернуть Крым 

Рамблер + ещё 1 6 минут назад
Крым сам захочет вернуться в состав Украины, когда увидит демократические успехи этой страны. Такое мнение высказал спецпредставитель США на Украине Курт Волкер в интервью Дмитрию Гордону, передает «Gordon.ua».
Волкер отметил, что Украина все больше процветает и интегрируется с Европой, стремясь к членству в Евросоюзе и НАТО.
«Это успешная Украина, и именно такая Украина станет магнитом для возвращения своих оккупированных территорий — они тоже захотят стать частью этой Украины», — заявил он.
Волкер подчеркнул, что не верит в возможность военного пути возвращения Крыма и Донбасса.
По его словам, россияне разочарованы своим руководством, уровнем жизни и курсом развития страны, тогда как на Украине происходят положительные демократические изменения.
Дипломат также заявил, что США «не верили, что Россия действительно вторгнется в Украину, не верили, что Россия действительно захватит Крым».
В мире , Видео , Украина , Курт Волкер , Дмитрий Гордон , ЕС , НАТО , Республика Крым , США
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