Названа причина крушения Boeing 737 MAX

СМИ назвали причину крушения самолета Boeing 737 MAX в 2018 году

Индонезийские эксперты установили, что ключевую роль в октябрьском крушении Boeing 737 MAX индонезийской авиакомпании Lion Air сыграли проблемы при конструировании судна и недостаток контроля, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на осведомленные источники, знакомые с черновиком итогового отчета.

Самолет Boeing 737 MAX 8 индонезийской бюджетной авиакомпании Lion Air, вылетевший 29 октября 2018 года из Джакарты на один из островов вблизи Суматры , через 13 минут после взлета упал в море у Западной Явы. Национальный комитет транспортной безопасности (KNKT) совместно с инженерами Boeing и федеральным авиационным управлением США (FAA) планировали собрать необходимые данные для публикации финального отчета по крушению.

"Индонезийские эксперты установили, что проблемы с конструкцией и недостаток контроля сыграли основную роль в катастрофе лайнера Boeing 737 MAX в октябре", — говорится в статье.

По словам источников газеты, эксперты пришли к выводу, что среди факторов, которые привели к катастрофе — также ряд ошибочных действий пилота и недостатков в техническом обслуживании.

Газета сообщает, что индонезийский доклад не окончательный, и финальный вариант опубликуют в ноябре. Представитель Boeing заявил газете, что компания продолжает помогать властям Индонезии, которые работают над завершением отчета.

Жертвами индонезийского крушения стали 189 человек.

В марте 2019 такой же самолет авиакомпании Ethiopian Airlines, на борту которого находились 157 человек, потерпел крушение недалеко от эфиопского города Дэбрэ-Зэйт.

После катастрофы около 20 стран закрыли свою территорию для пролета самолетов этой модели, многие авиакомпании приостановили эксплуатацию Boeing 737 MAX 8. В США Федеральное авиационное управление ввело запрет на эксплуатацию этой модели.

В ходе расследования причин происшествия были выявлены возможные ошибки в работе системы коррекции маневрирования (MCAS). Компания Boeing занимается устранением этих недочетов и обновила программу обучения пилотов.