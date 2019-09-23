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СМИ назвали причину крушения самолета Boeing 737 MAX в 2018 году 

РИА Новости 7 минут назад
Названа причина крушения Boeing 737 MAX
Фото: CC BY 2.0 / M. Zhu / 737 MAX 8
Индонезийские эксперты установили, что ключевую роль в октябрьском крушении Boeing 737 MAX индонезийской авиакомпании Lion Air сыграли проблемы при конструировании судна и недостаток контроля, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на осведомленные источники, знакомые с черновиком итогового отчета.
Самолет Boeing 737 MAX 8 индонезийской бюджетной авиакомпании Lion Air, вылетевший 29 октября 2018 года из Джакарты на один из островов вблизи Суматры, через 13 минут после взлета упал в море у Западной Явы. Национальный комитет транспортной безопасности (KNKT) совместно с инженерами Boeing и федеральным авиационным управлением США (FAA) планировали собрать необходимые данные для публикации финального отчета по крушению.
"Индонезийские эксперты установили, что проблемы с конструкцией и недостаток контроля сыграли основную роль в катастрофе лайнера Boeing 737 MAX в октябре", — говорится в статье.
По словам источников газеты, эксперты пришли к выводу, что среди факторов, которые привели к катастрофе — также ряд ошибочных действий пилота и недостатков в техническом обслуживании.
Газета сообщает, что индонезийский доклад не окончательный, и финальный вариант опубликуют в ноябре. Представитель Boeing заявил газете, что компания продолжает помогать властям Индонезии, которые работают над завершением отчета.
Жертвами индонезийского крушения стали 189 человек.
В марте 2019 такой же самолет авиакомпании Ethiopian Airlines, на борту которого находились 157 человек, потерпел крушение недалеко от эфиопского города Дэбрэ-Зэйт.
После катастрофы около 20 стран закрыли свою территорию для пролета самолетов этой модели, многие авиакомпании приостановили эксплуатацию Boeing 737 MAX 8. В США Федеральное авиационное управление ввело запрет на эксплуатацию этой модели.
В ходе расследования причин происшествия были выявлены возможные ошибки в работе системы коррекции маневрирования (MCAS). Компания Boeing занимается устранением этих недочетов и обновила программу обучения пилотов.
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Комментарии
Катастрофы , Происшествия , Boeing , Wall Street Journal , Джакарта , США , Суматра
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