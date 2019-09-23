Дыра в МКС: от Рогозина потребовали объяснений

Глава NASA Джим Брайденстайн рассказал, что Роскосмос до сих пор не сообщил американской стороне о результатах расследования инцидента на Международной космической станции. Об этом сообщает «Газета.ru».

По данным издания, ранее глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил, что ему известны причины появления дыры на МКС, которая год назад привела к утечке воздуха со станции, однако ничего о них рассказано не будет

«Должна же быть какая-то тайна у нас», — заявил глава «Роскосмоса» на встрече с участниками V Всероссийской научно-практической конференции «Орбита молодежи».

После заявления Рогозина издание обратилось в NASA, где отметили, что «тесно сотрудничают с Роскосмосом, чтобы исключить возникновение подобных вопросов в будущем».

В свою очередь глава NASA Джим Брайденстайн, по данным газеты, пояснил американским журналистам, что «ему ничего не сказали».

«Я бы не хотел, чтобы одна проблема мешала им (отношениям), однако, несомненно, дырки на Международной космической станции — это недопустимо», — подчеркнул он.

Брайденстайн также отметил, что отверстие в корабле могло стать либо результатом брака на земле до запуска, либо каким-то образом было сделано на орбите.

Газета также напомнила, что дыра в обшивке корабля «Союз-МС-09» была обнаружена экипажем МКС еще 30 августа 2018 года. В тот день в ЦУПе на Земле обратили внимание, что на МКС происходит медленная утечка воздуха. Дырка была заделана космонавтами, а причины ее происхождения стали предметом разбирательства специальной комиссии. В январе Дмитрий Рогозин обещал доложить о выводах руководству страны «в ближайшие недели», однако результаты работы комиссии так и не были предоставлены общественности. После слов Брайденстайна ясно, что засекретить дело в Роскосмосе решили не только от россиян, но и от американских партнеров, подчеркивается в статье.