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За изнасилование волейболистки уволили 11 полицейских 

Рамблер + ещё 20 1 час назад
11 полицейских наказали по делу об изнасиловании 17-летней волейболистки в Краснодарском крае, сообщает РИА «Новости».
Четверо сотрудников ППС, начальник ОМВД по Анапе и его заместитель были уволены, начальники замешанных в скандале полицейских и двое руководителей ГУ МВД по краю были привлечены к дисциплинарной ответственности.
В конце августа появилась информация, что трое полицейских в поселке Витязево под Анапой застали девушку и молодого человека во время секса на пляже. Парня отпустили, а девушку стали запугивать и принудили к действиям сексуального характера. Позже оказалось, что девушке 17 лет, в отношении полицейских заведено уголовное «Понуждение несовершеннолетней к действиям сексуального характера».
Происшествия , Видео , Другое , Криминал , МВД , РИА Новости
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