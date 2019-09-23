За изнасилование волейболистки уволили 11 полицейских

11 полицейских наказали по делу об изнасиловании 17-летней волейболистки в Краснодарском крае сообщает РИА «Новости».

Четверо сотрудников ППС , начальник ОМВД по Анапе и его заместитель были уволены, начальники замешанных в скандале полицейских и двое руководителей ГУ МВД по краю были привлечены к дисциплинарной ответственности.

В конце августа появилась информация, что трое полицейских в поселке Витязево под Анапой застали девушку и молодого человека во время секса на пляже. Парня отпустили, а девушку стали запугивать и принудили к действиям сексуального характера. Позже оказалось, что девушке 17 лет, в отношении полицейских заведено уголовное «Понуждение несовершеннолетней к действиям сексуального характера».