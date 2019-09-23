Минск нашел нового «старшего брата» взамен Москвы

Власти Белоруссии до конца 2019 года планируют подписать кредитное соглашение с государственным банком развития Китая взамен не полученного от России кредита. Об этом сообщает «Газета.ру» со ссылкой на белорусского министра финансов Максима Ермоловича.

По словам министра, пока между странами есть лишь предварительная договоренность о выделении Минску до 500 миллионов долларов. Кредитная ставка пока обсуждается, заимствования будут осуществлять в юанях.

«У нас достаточно длительное время выстраивались такие взаимоотношения с Российской Федерацией, что платежи в адрес РФ ежегодно рефинансируются. В текущем году это не получилось сделать», — заявил Ермолович.

Он отметил, что Минск в этом году рассчитывается по своим обязательствам перед Москвой на общую сумму более 600 миллионов долларов.

«Газета.ру» отмечает, что ежегодные платежи Белоруссии в пользу России с учетом обслуживания кредитов близки к одному миллиарду долларов. В первом полугодии 2019-го общая задолженность Минска перед Москвой превысила 6,5 миллиарда долларов. Внешний госдолг Белоруссии на 1 августа составлял 16,5 миллиарда долларов.

По словам Ермоловича, Минск обращается на разные рынки, чтобы рассчитаться с Россией. Почему в этом году Россия не стала рефинансировать кредит, он не уточнил.

«Если в России такая обстановка, что нет возможности частично или полностью рефинансировать наши обязательства, <…> значит, будем искать заимствования где-то в других странах, помогать нашим российским коллегам», — подчеркнул он.

Опрошенные «Газетой.ру» эксперты объяснили интерес Китая к выдаче кредита Белоруссии «растущими коммерческими аппетитами». По словам главы проектов рейтингового агентства «Экcперт РА» Виты Спивак, для Китая выдача кредитов является традиционным инструментом распространения влияния.

По мнению Спивак, Москва для выдачи кредита могла поставить Минску некие геополитические условия, а Китай обошелся просьбой предоставить льготы своим компаниям на белорусском рынке.

Эксперт считает, что российским властям соглашение Минска и Пекина не понравится: России уже приходится конкурировать за китайские инвестиции не только с Белоруссией, но и другими странами СНГ.