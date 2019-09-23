Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Заворотнюк признали неоперабельной 

Рамблер + ещё 7 29 минут назад
Опухоль Анастасии Заворотнюк неоперабельна, стало известно телеграм-каналу «Мэш».
Ранее СМИ сообщали, что актриса больна раком головного мозга, у нее отек мозга, метастазы, пневмония, полиорганная недостаточность, она частично парализована, в коме, подключена к аппарату искусственной вентиляции легких.
На прошлой неделе сообщалось, что Заворотнюк пришла в сознание, самостоятельно дышит, ее вывели из критического состояния и комы и перевели в обычную палату.
По данным «Мэша», три последних недели артистка провела под наблюдением врачей в частной клинике в Москве. По итогам наблюдения медики сделали вывод, что опухоль Заворотнюк неоперабельна. Они приняли решение, что теперь лечение будет подразумевать исключительно поддержание состояния при помощи лекарств.
В настоящее время состояние актрисы стабильно тяжелое. Она находится в терапевтическом отделении больницы. Ее директор рядом постоянно, мать и дочь навещают периодически, а муж был вынужден вернуться к работе.
Комментарии
Шоу-бизнес , Видео , Анастасия Заворотнюк
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Когда стреляли, был салют»: как убивали Круга
«Когда стреляли, был салют»: как убивали Круга1
В Испании всплыл 7000-летний «Стоунхендж»
В Испании всплыл 7000-летний «Стоунхендж»4
Названо преимущество С-400 перед Patriot
Названо преимущество С-400 перед Patriot28
ДНР обвинила Украину в саботаже
ДНР обвинила Украину в саботаже7
За изнасилование волейболистки уволили 11 полицейских
За изнасилование волейболистки уволили 11 полицейских47
Видео
Трамп сделал новое заявление насчет звонка Зеленскому
01:08
Трамп сделал новое заявление насчет звонка Зеленскому
В мире Украина
США подсказали Украине, как вернуть Крым
01:16
США подсказали Украине, как вернуть Крым
В мире Украина
«Больше не будет». Друзя простили
01:12
«Больше не будет». Друзя простили
Общество
Названа причина ЧП на учениях «Центр-2019»
00:30
Названа причина ЧП на учениях «Центр-2019»
Армия Войска
Посольство РФ отреагировало на требование жертвы «Новичка»
04:30
Посольство РФ отреагировало на требование жертвы «Новичка»
Политика
Судьба Трампа оказалась в руках Зеленского
00:42
Судьба Трампа оказалась в руках Зеленского
В мире Статьи
Раскрыто убийство Михаила Круга
01:54
Раскрыто убийство Михаила Круга
Происшествия
Цискаридзе удивили сообщения о его пенсии
01:51
Цискаридзе удивили сообщения о его пенсии
Шоу-бизнес Другое
Украина устроила демарш в ПАСЕ
04:30
Украина устроила демарш в ПАСЕ
В мире Политика
Появились фото разбившихся боевых машин ВДВ
01:05
Появились фото разбившихся боевых машин ВДВ
Армия Войска
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение