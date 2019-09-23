Заворотнюк признали неоперабельной

Ранее СМИ сообщали, что актриса больна раком головного мозга, у нее отек мозга, метастазы, пневмония, полиорганная недостаточность, она частично парализована, в коме, подключена к аппарату искусственной вентиляции легких.

На прошлой неделе сообщалось, что Заворотнюк пришла в сознание, самостоятельно дышит, ее вывели из критического состояния и комы и перевели в обычную палату.

По данным «Мэша», три последних недели артистка провела под наблюдением врачей в частной клинике в Москве. По итогам наблюдения медики сделали вывод, что опухоль Заворотнюк неоперабельна. Они приняли решение, что теперь лечение будет подразумевать исключительно поддержание состояния при помощи лекарств.

В настоящее время состояние актрисы стабильно тяжелое. Она находится в терапевтическом отделении больницы. Ее директор рядом постоянно, мать и дочь навещают периодически, а муж был вынужден вернуться к работе.