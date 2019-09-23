Названо имя убийцы Михаила Круга

Тверские следователи восстановили картину совершенного 17 лет назад убийства Михаила Круга и назвали имя убийцы: в певца дважды выстрелил член банды «Тверские волки» Дмитрий Веселов. Об этом сообщается на официальном сайте Следственного комитета (СК) РФ.

Михаил Круг был убит в ночь на 1 июля 2002 года. В тот момент вместе с ним в доме находились его жена, теща и дети. Два преступника пробрались на третий этаж и напали на тещу певца. Круг прибежал на ее крик, злоумышленники открыли огонь и смертельно ранили артиста.

В СК отметили, что по горячим следам преступление раскрыть не удалось из-за отсутствия непосредственных свидетелей и недостаточности улик. В 2019 году появилась дополнительная информация об обстоятельствах дела, поэтому предварительное следствие возобновили.

В рамках расследования в Тверской следственный изолятор привезли пожизненно осужденных за заказные убийства членов «Тверских волков» Александра Агеева и Александра Осипова

Как заявили в СК, следователю удалось установить психологический контакт с Агеевым и тот признался в нападении на дом Круга. Агеев заявил, что в нападении также участвовал Веселов.

По словам Агеева, нападение заказал криминальный авторитет по кличке Лом (он погиб в 2006 году). По указанию Лома, Агеев и Веселов должны были проникнуть в дом Круг и похитить антиквариат и ценности. Агеев утверждает, что в тот вечер певца не должно было быть дома. По замыслу Лома, Круг попросил бы его о помощи, чтобы вернуть имущество, а Лом «нашел» бы похищенное в обмен на выплату части гонораров от концертной деятельности певца.