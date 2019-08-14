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Пока вы не уснули: россияне рискуют остаться без пенсий 

Рамблер 22 минуты назад

Россияне рискуют остаться без пенсий

Жители России рискуют остаться без денег, переведя их в негосударственные пенсионные фонды, так как государство за них не отвечает.

«Я был в отпуске»: Песков о поездке Путина без шлема

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал комментировать тему поездки Владимира Путина без шлема на мотоцикле во время посещения байк-шоу "Ночных волков" в Севастополе.

Россия резко ответила Лондону

И.о. постпреда России при ООН Дмитрий Полянский прокомментировал заявление постпреда Великобритании Карен Пирс о якобы «отчаянном» положении граждан Украины в Крыму.

Названы места размещения США запрещенных ракет

«Американцы могут разместить в Азии ракеты наземного базирования «Tomahawk» и «Pershing II», запрещенные договором РСМД», — заявил газете ВЗГЛЯД член-корреспондент Академии военных наук Александр Бартош.

Четырехдневка погубит россиян

Четырехдневная рабочая неделя приведет к ожирению и неврозам у россиян, считают врачи. Впрочем, она также может быть полезна для укрепления семейных отношений.

Украину возмутило отношение к россиянам в Грузии

Лояльное отношение к русским в Грузии — необъяснимый феномен, заявил в своем фейсбуке украинский политолог и журналист Кирилл Сазонов.

Украина передала дело МН17 Нидерландам

Украина передала Нидерландам материалы уголовного дела о катастрофе рейса МН17 в Донбассе, сообщают Украинские новости.

Россиян хотят лишить старых автомобилей

Albert Gea / Reuters
Комитет Госдумы по экономической политике и промышленности предложил Минтрансу и Минпромторгу запретить использование автомобилей, «достигших предельного срока эксплуатации».

Джигарханян попал в реанимацию

Актер Армен Джигарханян находится в одной из московских больниц в связи с обострением давнего заболевания, сообщил сегодня Telegram-канал Mash.
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В мире , Видео , Дмитрий Песков , Карен Пирс , Дмитрий Полянский , Александр Бартош , Кирилл Сазонов , Армен Джигарханян , Владимир Путин , Минпромторг , Ночные волки , Академия военных наук , ООН , Госдума , Минтранс РФ , РИА Новости , Деловая газета "Взгляд" , ИТАР-ТАСС , Reuters
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