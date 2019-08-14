Пока вы не уснули: россияне рискуют остаться без пенсий 

Россияне рискуют остаться без пенсий
Жители России рискуют остаться без денег, переведя их в негосударственные пенсионные фонды, так как государство за них не отвечает.
«Я был в отпуске»: Песков о поездке Путина без шлема
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал комментировать тему поездки Владимира Путина без шлема на мотоцикле во время посещения байк-шоу "Ночных волков" в Севастополе.
Россия резко ответила Лондону
И.о. постпреда России при ООН Дмитрий Полянский прокомментировал заявление постпреда Великобритании Карен Пирс о якобы «отчаянном» положении граждан Украины в Крыму.
Названы места размещения США запрещенных ракет
«Американцы могут разместить в Азии ракеты наземного базирования «Tomahawk» и «Pershing II», запрещенные договором РСМД», — заявил газете ВЗГЛЯД член-корреспондент Академии военных наук Александр Бартош.
Четырехдневка погубит россиян
Четырехдневная рабочая неделя приведет к ожирению и неврозам у россиян, считают врачи. Впрочем, она также может быть полезна для укрепления семейных отношений.
Украину возмутило отношение к россиянам в Грузии
Лояльное отношение к русским в Грузии — необъяснимый феномен, заявил в своем фейсбуке украинский политолог и журналист Кирилл Сазонов.
Украина передала дело МН17 Нидерландам
Украина передала Нидерландам материалы уголовного дела о катастрофе рейса МН17 в Донбассе, сообщают Украинские новости.
Россиян хотят лишить старых автомобилей
Albert Gea / Reuters
Комитет Госдумы по экономической политике и промышленности предложил Минтрансу и Минпромторгу запретить использование автомобилей, «достигших предельного срока эксплуатации».
Джигарханян попал в реанимацию
Актер Армен Джигарханян находится в одной из московских больниц в связи с обострением давнего заболевания, сообщил сегодня Telegram-канал Mash.