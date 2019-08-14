Эксперт: Россияне рискуют остаться без пенсий

Жители России рискуют остаться без денег, переведя их в негосударственные пенсионные фонды, так как государство за них не отвечает. Об этом заявил «URA.RU» председатель Федерации независимых профсоюзов России Михаил Шмаков

«Если переводить средства в НПФ, то можно остаться без выплат. Оттуда, как правило, деньги воруют. Мы каждый день получаем подтверждения, что они не надежны, поскольку государство не отвечает ни за одну копейку в таких фондах», — пояснил Шмаков.

Он также подчеркнул, что не важно, насколько крупным является негосударственный фонд.

«Они все рисковые», — заявил председатель Федерации независимых профсоюзов России.

Ранее газета «Коммерсант» сообщила , что следователи заподозрили негосударственный пенсионный фонд «Согласие» в хищении более 11 млрд рублей из Пенсионного фонда России

Однако юристы и представители профильных министерств, опрошенные изданием, разошлись в оценке того, могли ли пенсионные накопления жителей России уйти из госсобственности после перевода денег в негосударственный пенсионный фонд.