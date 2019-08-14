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Эксперт: Россияне рискуют остаться без пенсий 

Рамблер 24 минуты назад
Жители России рискуют остаться без денег, переведя их в негосударственные пенсионные фонды, так как государство за них не отвечает. Об этом заявил «URA.RU» председатель Федерации независимых профсоюзов России Михаил Шмаков.
«Если переводить средства в НПФ, то можно остаться без выплат. Оттуда, как правило, деньги воруют. Мы каждый день получаем подтверждения, что они не надежны, поскольку государство не отвечает ни за одну копейку в таких фондах», — пояснил Шмаков.
Он также подчеркнул, что не важно, насколько крупным является негосударственный фонд.
«Они все рисковые», — заявил председатель Федерации независимых профсоюзов России.
Ранее газета «Коммерсант» сообщила, что следователи заподозрили негосударственный пенсионный фонд «Согласие» в хищении более 11 млрд рублей из Пенсионного фонда России.
Однако юристы и представители профильных министерств, опрошенные изданием, разошлись в оценке того, могли ли пенсионные накопления жителей России уйти из госсобственности после перевода денег в негосударственный пенсионный фонд.
Комментарии178
Общество , Видео , Михаил Шмаков , Пенсионный фонд РФ , Газета "Коммерсантъ"
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