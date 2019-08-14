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Песков не комментирует вопрос, почему Путин ехал на мотоцикле без шлема 

ТАСС + ещё 1 1 час назад
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал комментировать тему поездки Владимира Путина без шлема на мотоцикле во время посещения байк-шоу "Ночных волков" в Севастополе.
"Я оставлю [этот вопрос] без комментария, я был в отпуске в этот момент", — ответил Песков на просьбу журналистов прокомментировать данный эпизод.
Путин 10 августа приехал на организованное мотоклубом "Ночные волки" международное байк-шоу "Тень Вавилона" в Севастополе за рулем мотоцикла "Урал" с коляской в компании главы Крыма Сергея Аксенова и врио губернатора Севастополя Михаила Развожаева. К мотоциклу главы государства был прикреплен российский триколор. В сопровождении лидера "Ночных волков" Александра "Хирурга" Залдостанова президент подъехал прямо к сцене, откуда обратился к участникам фестиваля, которые встретили его приветственными гудками.
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Политика , Видео , Дмитрий Песков , Сергей Аксенов , Михаил Развожаев , Владимир Путин , Ночные волки , Севастополь
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