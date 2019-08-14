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Москва ответила Лондону на ложь о якобы «отчаянном» положении украинцев в Крыму 

Деловая газета «Взгляд» 7 часов назад
И.о. постпреда России при ООН Дмитрий Полянский прокомментировал заявление постпреда Великобритании Карен Пирс о якобы «отчаянном» положении граждан Украины в Крыму.
На заседании СБ ООН Пирс, говоря о «регионах, где положение с международным гуманитарным правом отчаянное», указала на Крым. По ее словам, там украинские граждане якобы «лишены доступа к базовым услугам, поскольку не изменили свое гражданство», передает ТАСС.
Кроме того, Пирс заявила, что «сирийский народ морят голодом», а в Алеппо и других местах используется «оружие массового уничтожения».
Полянский в ответ заявил, что либо у Пирс «какая-то устаревшая информация», либо постпреда Великобритании «плохо подготовили».
Российский дипломат подчеркнул, что на территории России нет «вооруженного конфликта, следовательно, говорить о международном гуманитарном праве применительно к нашей стране неуместно».
Он отметил, что ситуация в Сирии также не является темой заседания.
Полянский указал Лондону на «многочисленные вопросы», которые задают Британии и ее «американским коллегам по поводу того, что происходит с соблюдением международного гуманитарного права в Заевфратье».
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Комментарии26
Политика , Видео , Европа , Конфликты , Карен Пирс , Дмитрий Полянский , Совбез ООН , ООН , ИТАР-ТАСС , Москва , Республика Крым , Великобритания
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