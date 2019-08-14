Названы страны, где США могут разместить запрещенные ракеты

«Американцы могут разместить в Азии ракеты наземного базирования «Tomahawk» и «Pershing II», запрещенные договором РСМД», — заявил газете ВЗГЛЯД член-корреспондент Академии военных наук Александр Бартош.

Так он прокомментировал заявление Госдепа США о планах развертывания американских ракет в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

«Что касается стран, где такие ракеты могут появиться, то еще не все лидеры государств высказались по этому поводу. Но США точно могут разместить ракеты в своих странах-союзниках — Южной Корее и Японии. Получить согласие правительств этих государств для американцев не сложно. Ракеты эти будут направлены как против Китая, так и против наших объектов в восточных регионах России», — добавил Бартош.

В свою очередь доцент кафедры политологии и социологии РЭУ им. Плеханова, член экспертного совета «Офицеров России» Александр Перенджиев заявил газете ВЗГЛЯД, что американские ракеты также могут появиться и во Вьетнаме.

«США могут воспользоваться противоречиями между Ханоем и Пекином. И ракеты с большой вероятностью будут направлены против Китая. Возможно, их разместят и на Филиппинах», — сказал эксперт.

Он добавил, что система ПРО США, находящаяся в Японии и Южной Корее, размещалась под видом противодействия северокорейской ядерной угрозе. Но на самом деле она всегда была направлена против Китая и частично против России. Новые ракеты могут быть размещены с той же целью.

«Сказать, что угроза идет напрямую, преждевременно. Но это обостряет международную обстановку. Москва и Пекин должны будут сближаться из-за американской угрозы», — считает Перенджиев.

Он добавил, что в настоящее время в мире разрушается система ядерной безопасности, и России было бы не лишним рассмотреть вопрос создания общей системы противоракетной обороны с Китаем.

«Кроме того, со временем ШОС может стать военной организацией. Или в рамках союза может образоваться структура по обеспечению безопасности, мы к этому идем. Сейчас меняется так называемый институциональный дизайн в серии международной безопасности», — заключил эксперт.

Ранее заместитель госсекретаря США по контролю над вооружениями и международной безопасности Андреа Томпсон заявила, что Вашингтон и союзники США в Азии обсуждают развертывание новых американских ракет в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Решение о размещении ракет страны примут самостоятельно, «это не одностороннее решение США», подчеркнула Томпсон.

По ее словам, реакция союзников США на выход американской стороны из ДРСМД была «положительной». США рассчитывают, что в работе над новым соглашением примет участие не только Москва, но и Пекин.

2 августа ДРСМД прекратил свое существование после одностороннего выхода Вашингтона из договора.

Москва намерена зеркально отвечать на разработку американцами ракет.