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На Украине возмутились из-за отношения к русским в Грузии 

Рамблер + ещё 4 34 минуты назад
Фото: РИА Новости
Лояльное отношение к русским в Грузии — необъяснимый феномен, заявил в своем фейсбуке украинский политолог и журналист Кирилл Сазонов.
Не так давно он провел неделю в Батуми и вчера описал впечатления об отпуске для 30 тысяч своих подписчиков.
«В Грузии хорошо, но второй раз я бы не поехал», — резюмировал Сазонов.
По его словам, позитива в этой стране много, но негатива больше. Среди позитивных сторон он упомянул чрезвычайно доброжелательных местных жителей («очень легко общаться») и просто потрясающую местную кухню («все потрясающее — харчо, баклажаны, рыба»).
Среди негативных — абсолютный грузинский пофигизм («что происходит рядом — не твое дело»), очень плохие дороги («просто писец») и мелочность (например, множество попрошаек на пляже).
«Отношение к русским лояльное. Я не могу понять, почему?!» — посетовал Сазонов.
Он удивился, что 8 августа, в день годовщины начала конфликта в Южной Осетии 2008 года, русских, бомбивших Грузию и оккупировавших ее, в Батуми кормят в кафе и пускают на пляж, а не гоняют. Политолог назвал это необъяснимым феноменом.
Комментарии1
В мире , Кирилл Сазонов , Грузия
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