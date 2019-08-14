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Джигарханян попал в реанимацию 

Рамблер + ещё 9 15 минут назад
Актер Армен Джигарханян находится в одной из московских больниц в связи с обострением давнего заболевания, сообщил сегодня Telegram-канал Mash.
«У легендарного артиста обострение давнего заболевания на фоне сердечно-сосудистой и почечной недостаточности», — говорится в сообщении.
По данным Telegram-канала, актер находится «под постоянным наблюдением врачей».
1 августа Армен Джигарханян впервые за долгое время провел сбор труппы Московского драматического театра. В театре пояснили ТАСС, что Джигарханян не будет занят как актер ни в одном спектакле, но в каждой постановке примет участие как художественный руководитель.
Общество , Видео , Другое , Шоу-бизнес , Армен Джигарханян , ИТАР-ТАСС
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