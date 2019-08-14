Четырехдневка погубит россиян

Ожирение и невроз: чем грозит четырехдневная рабочая неделя

Четырехдневная рабочая неделя приведет к ожирению и неврозам у россиян, считают врачи. Впрочем, она также может быть полезна для укрепления семейных отношений.

Четырехдневная рабочая неделя приведет к ожирению и неврозам у россиян, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на врача-терапевта Елену Тихомирову.

«В очень редких случаях люди начинают заниматься саморазвитием, в том числе спортом, если у них появляется свободное время.

95% людей будут посвящать себя безделью. Поэтому увеличится и число людей с ожирением», — полагает Тихомирова.

По ее мнению, если у человека есть работа, которая ему очень нравится, и у него неожиданно появится дополнительный выходной, это приведет к увеличению страхов, фобий и неврозов, потому что он будет думать, что что-то не так, и ждать подвоха.

На снижении эпидемии гриппа четырехдневная рабочая неделя никак не отразится, считает врач.

«По моему опыту, количество людей, заболевших гриппом в больших организациях, и тех, кто сидит дома, одинаковое, потому что гриппом заражаются, в первую очередь, в непроветриваемых помещениях — метро, автобусах, маршрутках. А если человек не работает, он все равно куда-то выходит», — поясняет Тихомирова.

С ней не совсем согласен врач-психиатр, психотерапевт, кандидат медицинских наук Лев Пережогин. Он отмечает, что нельзя однозначно сказать, как сокращение рабочей недели скажется на психическом здоровье человека.

По его мнению, те люди, которые уверены в себе и занимаются продуктивным интеллектуальным, высококвалифицированным трудом, будут очень рады, а те, кто занимаются тяжелым физическим неквалифицированным трудом, останутся недовольны, потому что их зарплата зависит не от качества выполненной работы, а от количества.

В семейных отношениях будет положительный момент, только если отношения и до этого были хорошими, тогда дополнительный выходной будет в радость, уточняет специалист.

«Представьте себе ситуацию: у вас появился лишний выходной и у вашего мужа, если вы любите друг друга, для вас это повод провести время вместе, сходить куда-то, семья счастлива, а если отношения плохие, то это лишний день для раздражения», — говорит он.

С идеей сокращения рабочей недели ранее выступила Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР). По мнению ФНПР, четырехдневная рабочая неделя должна способствовать оптимизации времени труда и отдыха. Сокращение трудовых будней, согласно предложению, не будет влиять на размер зарплаты. Отмечается, что в некоторых странах работники высокопроизводительного труда уже работают 35 часов в неделю.

«Мы предлагаем рассмотреть этот вопрос в Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений с учетом действующих систем оплаты труда, различий в режимах рабочего времени и других особенностей организации труда в России», — заявила замруководителя департамента социально-трудовых отношений и социального партнерства аппарата ФНПР Елена Косаковская.

Перед этим, впрочем, результаты опросов показали, что переход на 4-дневную рабочую неделю не устраивает 48% россиян. Понравилось возможное нововведение 29% опрошенных.

Около 17% жителей страны отметили, что им все равно, сколько раз в неделю ходить на работу.

В июне 2019 года премьер-министр России Дмитрий Медведев не исключил в перспективе переход мировой экономики к четырехдневной рабочей неделе.

«Весьма вероятно, что будущее — за четырехдневной рабочей неделей как основой социально-трудового контракта», — сказал он.

В связи с технологическим прогрессом рабочее время сократится, а досуг расширится, отмечал премьер и привел в пример знаменитого предпринимателя Генри Форда. Тот сократил рабочую неделю на своих предприятиях с 48 до 40 часов и получил рост производительности труда.

Премьер-министр подчеркивал, что необходимо переосмыслить понятия «рабочий день» и «рабочее место». В частности, речь идет о более лояльном отношении к организации рабочего времени, включая гибкие графики и удаленную работу.

Доцент РЭУ им Г. В. Плеханова Фарида Мирзабалаева отмечает, что такой переход требует обязательной оценки производственных и кадровых рисков.

«Цена ошибки при переутомлении может быть разной. При высоких рисках нельзя переходить на четырехдневную рабочую неделю», — говорит она.

При этом, для того, чтобы не допустить эмоционального выгорания, организации должны учитывать научно обоснованные нормы труда, которые включают в себя показатели напряженности и интенсивности работы, а также ее специфику.