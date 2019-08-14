Украина передала Голландии дело об МН17

Украина передала Нидерландам материалы уголовного дела о катастрофе рейса МН17 в Донбассе, сообщают Украинские новости.

В 2014 году «Боинг» авиакомпании «Малазийские авиалинии» был сбит над Донбассом из зенитного ракетного комплекса «Бук».

Ранее на Украине против всех четверых было заведено уголовное производство. Украинские новости отправили запрос в Службу безопасности Украины относительно судьбы дела.

В ответе на него сказано, что еще 22 июля материалы были переданы компетентному органу Нидерландов, а суд над Стрелковым, Дубинским, Пулатовым и Харченко стартует примерно в марте 2020-го.

При этом уточнить, были ли подозреваемые объявлены в розыск и была ли им избрана меры пресечения, в СБУ отказались, сославшись на соответствующий запрет в соглашении о создании Совместной следственной группы.