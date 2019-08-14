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Украина передала Голландии дело об МН17 

Рамблер + ещё 10 10 минут назад
Украина передала Нидерландам материалы уголовного дела о катастрофе рейса МН17 в Донбассе, сообщают Украинские новости.
В 2014 году «Боинг» авиакомпании «Малазийские авиалинии» был сбит над Донбассом из зенитного ракетного комплекса «Бук».
Официальное расследование произошедшего ведет Совместная следственная группа, в которую входят представители Бельгии, Украины, Малайзии, Австралии и Нидерландов. В июне она назвала виновниками крушения россиян Игоря Стрелкова, Олега Пулатова и Сергея Дубинского, а также украинца Леонида Харченко.
Ранее на Украине против всех четверых было заведено уголовное производство. Украинские новости отправили запрос в Службу безопасности Украины относительно судьбы дела.
В ответе на него сказано, что еще 22 июля материалы были переданы компетентному органу Нидерландов, а суд над Стрелковым, Дубинским, Пулатовым и Харченко стартует примерно в марте 2020-го.
При этом уточнить, были ли подозреваемые объявлены в розыск и была ли им избрана меры пресечения, в СБУ отказались, сославшись на соответствующий запрет в соглашении о создании Совместной следственной группы.
Комментарии459
В мире , Видео , Катастрофы , Конфликты , Украина , Сергей Дубинский , Леонид Харченко , Олег Пулатов , Игорь Стрелков , СБУ , Нидерланды
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