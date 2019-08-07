Пока вы не уснули: зачем Зеленский позвонил Путину 

Зеленский позвонил Путину
Владимир Путин своим влиянием должен прекратить убийство украинских военных военными самопровозглашенных республик Донбасса. Об этом, как сообщает УНИАН, президенту России в ходе телефонного разговора заявил его украинский коллега Владимир Зеленский.
Южная Осетия решила войти в состав России
Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов заявил, что республика должна войти в состав России для восстановления «исторической справедливости». Об этом сообщает РИА Новости.
Новая "дачная амнистия" расстроила россиян
«Дачная амнистия», которая будет действовать до 1 марта 2021 года, распространяется только на строения, расположенные на участках для садоводства. Об этом «Российской газете» рассказали эксперты Федеральной Кадастровой палаты.
Названо имя подозреваемого в убийстве Михаила Круга
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В дом певца Михаила Круга для проведения следственного эксперимента привозили осужденного на пожизненное заключение Александра Агеева. Об этом со ссылкой на свои источник сообщил портал Tverigrad.ru.
Полет новейшего «Охотника» попал на видео
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Испытания новейшего боевого комплекса, созданного АО «Компания «Сухой», проводятся на одном из аэродромов Минобороны России.
Япония отказалась принять протест России
Генеральный секретарь кабинета министров Японии Ёсихидэ Суга заявил, что власти страны не принимает протест российской стороны по вопросу южных Курил. Об этом пишет ТАСС.
Детектив нашел "виновных" в катастрофе MH17
Частный детектив из Германии Йозеф Реш выяснил, кто сбил малазийский «Боинг» над Донбассом, и собирается обнародовать эту информацию. Об этом он сам рассказал РИА Новости.
Из-за Донбасса: Зеленский экстренно собрал силовиков
Президент Украины Владимир Зеленский собрал силовиков из-за гибели 6 августа четырех украинских военнослужащих в районе Павлополя на Донбассе, сообщило информационное агентство УНИАН.
На Луне обнаружили жизнь
Частный фонд Arch Mission Foundation, организовавший исследовательскую миссию "Берешит", объявил, что после крушения этого зонда на поверхности Луны могла появиться жизнь.
Снайпер ДНР оценил ситуацию под Мариуполем
Сербский доброволец ополчения ДНР Деян Берич заявил, что украинская армия под Мариуполем выдвинула вперед тяжелую артиллерию и танки.