«Фото со спутников»: Детектив нашел виновных в катастрофе MH17

Частный детектив из Германии Йозеф Реш выяснил, кто сбил малазийский «Боинг» над Донбассом, и собирается обнародовать эту информацию. Об этом он сам рассказал РИА Новости.

Реш вел расследование крушения рейса MH17 по частному заказу, а свои сведения о виновниках авиакатастрофы почерпнул от информатора, который вышел на него сам в 2015 году.

«Он мне рассказал некоторые вещи», — заверил детектив.

Он отказался рассказать хотя бы об одной из них, пообещав, что все они вскоре будут обнародованы. По словам немца, он до сих пор не передавал Совместной следственной группе, которая ведет официальное расследование ЧП, своей информации, но намерен сделать это в ближайшее время.

При этом Реш не исключил, что ССГ откажется приобщить его сведения к своим. Тогда детектив передаст их другой заинтересованной стороне, например, России. Результаты расследования самой Совместной следственной группы Йозеф Реш отказался оценивать, потому что считает расследование политическим.