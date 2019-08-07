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«Фото со спутников»: Детектив нашел виновных в катастрофе MH17 

Рамблер + ещё 4 28 минут назад
Частный детектив из Германии Йозеф Реш выяснил, кто сбил малазийский «Боинг» над Донбассом, и собирается обнародовать эту информацию. Об этом он сам рассказал РИА Новости.
Реш вел расследование крушения рейса MH17 по частному заказу, а свои сведения о виновниках авиакатастрофы почерпнул от информатора, который вышел на него сам в 2015 году.
«Он мне рассказал некоторые вещи», — заверил детектив.
Он отказался рассказать хотя бы об одной из них, пообещав, что все они вскоре будут обнародованы. По словам немца, он до сих пор не передавал Совместной следственной группе, которая ведет официальное расследование ЧП, своей информации, но намерен сделать это в ближайшее время.
При этом Реш не исключил, что ССГ откажется приобщить его сведения к своим. Тогда детектив передаст их другой заинтересованной стороне, например, России. Результаты расследования самой Совместной следственной группы Йозеф Реш отказался оценивать, потому что считает расследование политическим.
Ранее ССГ назвала виновниками катастрофы малазийского «Боинга» над Донбассом россиян Игоря Стрелкова, Олега Пулатова, Сергея Дубинского и украинца Леонида Харченко, а Россию — причастной к этому.
Комментарии133
В мире , Видео , Происшествия , Сергей Дубинский , Леонид Харченко , Олег Пулатов , Игорь Стрелков , Йозеф Реш , РИА Новости
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