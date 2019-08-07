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«Это жизненно необходимо»: Южная Осетия решила войти в состав России 

Рамблер 14 минут назад
Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов заявил, что республика должна войти в состав России для восстановления «исторической справедливости». Об этом сообщает РИА Новости.
По мнению Бибилова, если страна войдет в состав России, можно будет начать работу по объединению Осетии «без деления на северную и южную».
«Для осетинского народа это очень важно и жизненно необходимо», — считает президент.
По мнению Бибилова, нельзя менять идеологию, направленную на объединение осетинского народа и его развитие «в фарватере России и векторе общего развития РФ».
«Есть примеры. Когда-то украинцы и белорусы были одним народом. А сегодня мы что видим? И что нам это [разделение — прим.ред.] даст через 50, 100 лет?» — отметил политик.
В 2008 году после военного конфликта с Грузией Россия признала независимость Южной Осетии.
В марте 2015 года президент России Владимир Путин и Леонид Тибилов, занимавший тогда пост главы Осетии, подписали договор о союзничестве и интеграции. Из документа следует, что Россия займется обеспечением безопасности и обороны республики, в республике будет действовать законодательство Таможенного союза, также она перейдет на российские образовательные стандарты.
Договор рассчитан на 25 лет, он будет автоматически продлеваться каждые десять лет.
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В мире , Видео , Политика , Анатолий Бибилов , Леонид Тибилов , Владимир Путин , Южная Осетия
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