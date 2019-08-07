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«Наши четко стреляют»: Снайпер ДНР оценил ситуацию под Мариуполем 

Рамблер + ещё 1 32 минуты назад
Сербский доброволец ополчения ДНР Деян Берич заявил, что украинская армия под Мариуполем выдвинула вперед тяжелую артиллерию и танки. Об этом сообщает «Взгляд».
«Приближение — не значит бой. Но концентрация техники наблюдается», — отметил Берич.
По его словам, концентрация украинской техники выгодна для ДНР, так как в таких условиях ополченцам проще нанести по ней удар.
Берич назвал происходящее «не очень умным шагом» со стороны украинцев.
Также он допустил, что концентрация техники на мариупольском направлении — это «внутриармейские игры» и «игра мускулами».
Ранее в народной милиции ДНР сообщили, что украинские военные привели в высшую степень боевой готовности подразделения под Мариуполем. По данным ДНР, на огневые позиции в районе населенных пунктов Терновое, Кирово и Андреевка вышли 152 и 122-миллиметровые артиллерийские установки.
Также ополченцы заявили, что подразделения резерва 36-й и 35-й бригад морской пехоты выдвинулись к линии разграничения. В народной милиции расценили это «как непосредственную подготовку к активным боевым действиям».
Днем 6 августа стало известно о гибели четырех украинских военных в результате обстрела в районе села Павлополь. В ДНР заявили, что перемирие, установленное 21 июля, нарушила украинская сторона.
Позже президент Украины Владимир Зеленский позвонил главе России Владимиру Путину и заявил, что происходящее не приближает стороны к миру. Он попросил Путина «повлиять» на ополченцев.
Комментарии184
В мире , Армия , Видео , Украина , Владимир Зеленский , Владимир Путин , Мариуполь
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