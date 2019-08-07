Зеленский позвонил Путину

«Прекратили убивать наших людей»: Зеленский заявил о разговоре с Путиным

Вчера Министерство обороны Украины сообщило о гибели в Донбассе в результате обстрела четверых военнослужащих ВСУ.

Сегодня Зеленский собрал в этой связи совещание с представителями ряда подразделений Вооруженных сил, начальником Генерального штаба Русланом Хомчаком и секретарем Совета национальной безопасности и обороны Александром Данилюком

По итогам совещания президент дал брифинг. В ходе него он сообщил, что утром позвонил Путину, чтобы обсудить обострение ситуации в Донбассе.

«Я попросил повлиять на ту сторону, чтобы они прекратили убивать наших людей», — рассказал Зеленский.

Ночью народная милиция Донецкой народной республики распространила экстренное заявление, в котором обвинила Украину в подготовке к активным боевым действиям.

Свидетельством этого там сочли сведения разведки о якобы имевшем место приведении армии Украины в высшие степени боеготовности и выдвижении ряда бригад и подразделений на передовые позиции на мариупольском направлении.