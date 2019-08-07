Зеленский позвонил Путину

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«Прекратили убивать наших людей»: Зеленский заявил о разговоре с Путиным 

Рамблер 32 минуты назад
Владимир Путин своим влиянием должен прекратить убийство украинских военных военными самопровозглашенных республик Донбасса. Об этом, как сообщает УНИАН, президенту России в ходе телефонного разговора заявил его украинский коллега Владимир Зеленский.
Вчера Министерство обороны Украины сообщило о гибели в Донбассе в результате обстрела четверых военнослужащих ВСУ.
Сегодня Зеленский собрал в этой связи совещание с представителями ряда подразделений Вооруженных сил, начальником Генерального штаба Русланом Хомчаком и секретарем Совета национальной безопасности и обороны Александром Данилюком.
По итогам совещания президент дал брифинг. В ходе него он сообщил, что утром позвонил Путину, чтобы обсудить обострение ситуации в Донбассе.
«Я попросил повлиять на ту сторону, чтобы они прекратили убивать наших людей», — рассказал Зеленский.
Ночью народная милиция Донецкой народной республики распространила экстренное заявление, в котором обвинила Украину в подготовке к активным боевым действиям.
Свидетельством этого там сочли сведения разведки о якобы имевшем место приведении армии Украины в высшие степени боеготовности и выдвижении ряда бригад и подразделений на передовые позиции на мариупольском направлении.
Комментарии91
В мире , Видео , Политика , Украина , Александр Данилюк , Владимир Зеленский , Владимир Путин , Генштаб
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