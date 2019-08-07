Япония отказалась принять протест России

Генеральный секретарь кабинета министров Японии Ёсихидэ Суга заявил, что власти страны не принимает протест российской стороны по вопросу южных Курил. Об этом пишет ТАСС.

Ранее МИД предостерег Токио от «вмешательства во внутренние дела России ». Ноту в связи с нарушениями Японией правил безвизовых обменов с южными Курилами, а также претензий из-за визитов российских властей на Итуруп, замглавы МИД РФ Игорь Моргулов вручил послу Японии в России Тоёхисе Кодзуки.

"Что касается ноты протеста от заместителя иностранных дел России Игоря Моргулова, то мы не принимаем этих протестов. Посол Кодзуки в очередной раз изложил позицию нашего государства и объяснил, что подобные представления от российской стороны являются неприемлемыми", — пояснил Ёсихидэ Суга.

Он также отметил, что власти Японии продолжат активные переговоры с Россией по вопросу заключения мирного договора. Ёсихидэ Суга добавил, что переговоры нужно проводить «в тихой, спокойной обстановке».