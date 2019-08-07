Названо имя подозреваемого в убийстве Михаила Круга

В дом певца Михаила Круга для проведения следственного эксперимента привозили осужденного на пожизненное заключение Александра Агеева. Об этом со ссылкой на свои источник сообщил портал Tverigrad.ru.

Сестра Михаила Круга Ольга Медведева ранее рассказала, что днем 6 августа следователи оцепили дом в тверском поселке Мамулино, где было совершено нападение на певца. Для проведения следственного эксперимента туда привезли человека в наручниках. В беседе с «Московским комсомольцем» она выразила надежду, что, возможно, «станут известны имена убийц ее брата».

В дом Круга привозили киллера банды «Волков» Александра Агеева. пишет со ссылкой на собственный источник Tverigrad.ru.

«Агеев был вторым человеком, который забрался в дом Круга. Вместе с ним был ныне покойный Дмитрий Веселов», — пояснил изданию осведомленный источник.

Кроме того, по данным портала, в Тверь в рамках расследования дела об убийстве Круга доставили еще одного киллера, который отбывает пожизненное заключение, — лидера боевого крыла банды "Волков" Александра Осипова . Он фигурирует в деле как человек, застреливший Веселова, который, в свою очередь, якобы сознался в убийстве Круга.

Издание не исключило, что Агеев мог сам заявить следователям о своем участии в убийстве.

«Возобновленные следственные действия позволили ему на время покинуть колонию особого режима и находиться в более комфортных условиях СИЗО. Впрочем, не исключено, что на Агеева вышли через показания Осипова», — подчеркивается в статье.

Известный автор и исполнитель песен в стиле шансон Михаил Круг был смертельно ранен в собственном доме в ночь с 30 июня на 1 июля 2002 года.