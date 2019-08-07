Небесный «Охотник»: кадры первого полета российского ударного беспилотника

Минобороны России опубликовало кадры первого полета новейшего беспилотного летательного аппарата «Охотник».

Как сообщало российское военное ведомство несколько дней назад в рамках программы испытаний совершил первый полет военный беспилотный летательный аппарат большой продолжительности полета «Охотник».

Первый полет БЛА «Охотник» продолжался более 20 минут. Летательный аппарат совершил несколько облетов аэродрома на высоте около 600 м, после чего успешно приземлился.

БЛА «Охотник» выполнен по схеме летающее крыло с применением специальных материалов и покрытий, которые делают его практически незаметными для радиолокационных средств обнаружения.

«Охотник» оснащен целевой аппаратурой для оптико-электронной, радиотехнической и других видов разведки.