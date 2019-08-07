Из-за Донбасса: Зеленский экстренно собрал силовиков

Президент Украины Владимир Зеленский собрал силовиков из-за гибели 6 августа четырех украинских военнослужащих в районе Павлополя на Донбассе, сообщило информационное агентство УНИАН.

Ранее Минобороны Украины сообщило, что 6 августа в результате обстрелов украинских позиций в Донбассе были убиты четверо военнослужащих. В своем аккаунте в Facebook Владимир Зеленский принес соболезнования семьям погибших, отметив, что обстрелы были направлены на срыв мирных переговоров.

«Я призываю лидеров стран-участниц нормандского переговорного формата — Эммануэля Макрона, Ангелу Меркель и Владимира Путина — как можно быстрее собраться для возобновления переговоров», — написал Зеленский.

В свою очередь в сообщении на сайте армии ДНР подчеркивается, что украинские военнослужащие погибли «во время проведения инженерных работ, а точнее разгрузки противопехотных мин». Пресс-служба армии ДНР сочла, что таким образом Киев пытается оправдать свои небоевые потери и отвлечь внимание от нарушений перемирия со стороны ВС Украины в Донбассе.