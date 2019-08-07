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Из-за Донбасса: Зеленский экстренно собрал силовиков 

Рамблер + ещё 6 19 минут назад
Президент Украины Владимир Зеленский собрал силовиков из-за гибели 6 августа четырех украинских военнослужащих в районе Павлополя на Донбассе, сообщило информационное агентство УНИАН.
По данным издания, на совещании в Офисе президента Украины присутствуют начальник Генерального штаба Руслан Хомчак, представители ключевых подразделений ВСУ, секретарь СНБО Александр Данилюк.
Ранее Минобороны Украины сообщило, что 6 августа в результате обстрелов украинских позиций в Донбассе были убиты четверо военнослужащих. В своем аккаунте в Facebook Владимир Зеленский принес соболезнования семьям погибших, отметив, что обстрелы были направлены на срыв мирных переговоров.
«Я призываю лидеров стран-участниц нормандского переговорного формата — Эммануэля Макрона, Ангелу Меркель и Владимира Путина — как можно быстрее собраться для возобновления переговоров», — написал Зеленский.
В свою очередь в сообщении на сайте армии ДНР подчеркивается, что украинские военнослужащие погибли «во время проведения инженерных работ, а точнее разгрузки противопехотных мин». Пресс-служба армии ДНР сочла, что таким образом Киев пытается оправдать свои небоевые потери и отвлечь внимание от нарушений перемирия со стороны ВС Украины в Донбассе.
Комментарии103
В мире , Армия , Видео , Украина , Александр Данилюк , Владимир Зеленский , Руслан Хомчак , Ангела Меркель , Владимир Путин , Эммануэль Макрон , Министерство обороны , Генштаб , УНИАН
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