Несколько тысяч заявлений: МВД сообщило о работе с паспортами РФ в Донбассе

МВД России приняло несколько тысяч заявлений о выдаче российского гражданства от жителей Луганской и Донецкой областей Украины . Об этом сообщается на сайте ведомства.

«На сегодняшний день принято несколько тысяч заявлений о приобретении российского гражданства, которые будут рассмотрены в срок до 3 месяцев в соответствии с данным указом. При этом решение будет получено в кратчайшие сроки по окончании проведения всех проверочных мероприятий», — говорится в сообщении.

Временные миграционные пункты по приему заявлений о гражданстве от жителей Луганской и Донецкой областей Украины развернуты в населенных пунктах Матвеев-Курган, Покровское, Новошахтинск и Донецк Ростовской области.

Прием документов от официальных представителей МВД ДНР и ЛНР осуществляется в Новошахтинске и Неклиновском районе Ростовской области.

Граждане Украины, находящиеся на территории России, могут обратиться с заявлением о выдаче гражданства в территориальные органы МВД РФ, отмечается в сообщении.

29 марта 2019 года в России вступил в силу закон, предоставивший президенту РФ полномочия своим указом в гуманитарных целях определять категории иностранных граждан, которые могут претендовать на получение российского гражданства по упрощенной схеме.