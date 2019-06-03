МВД России приняло несколько тысяч заявлений о выдаче российского гражданства от жителей Луганской и Донецкой областей Украины. Об этом сообщается на сайте ведомства.
«На сегодняшний день принято несколько тысяч заявлений о приобретении российского гражданства, которые будут рассмотрены в срок до 3 месяцев в соответствии с данным указом. При этом решение будет получено в кратчайшие сроки по окончании проведения всех проверочных мероприятий», — говорится в сообщении.
Временные миграционные пункты по приему заявлений о гражданстве от жителей Луганской и Донецкой областей Украины развернуты в населенных пунктах Матвеев-Курган, Покровское, Новошахтинск и Донецк Ростовской области.
Прием документов от официальных представителей МВД ДНР и ЛНР осуществляется в Новошахтинске и Неклиновском районе Ростовской области.
Граждане Украины, находящиеся на территории России, могут обратиться с заявлением о выдаче гражданства в территориальные органы МВД РФ, отмечается в сообщении.
29 марта 2019 года в России вступил в силу закон, предоставивший президенту РФ полномочия своим указом в гуманитарных целях определять категории иностранных граждан, которые могут претендовать на получение российского гражданства по упрощенной схеме.
24 апреля Владимир Путин подписал указ об упрощении процедуры получения российских паспортов для жителей ДНР и ЛНР.