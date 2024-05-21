Маск поддержал участие Кеннеди-младшего в дебатах с Трампом и Байденом

Независимый кандидат в президенты США Роберт Кеннеди - младший должен участвовать в дебатах вместе с бывшим и нынешним американскими лидерами Дональдом Трампом и Джо Байденом. Такое мнение выразил в понедельник американский предприниматель Илон Маск.

"Вы должны быть на дебатах", - написал Маск под публикацией Кеннеди-младшего, в которой он привел данные опроса исследовательской службы Гарвард-Харрис. Исследование проводилось 15-16 мая среди 1,6 тыс. американцев, 71% респондентов заявил, что в дебатах, помимо кандидатов от Республиканской и Демократической партий, должны принимать участие и другие претенденты на пост президента США, включая Кеннеди-младшего.

Байден и Трамп выразили согласие на проведение теледебатов 27 июня на площадке телекомпании CNN. Позднее президент заявил, что готов также к поединку на площадке телекомпании ABC 10 сентября. Трамп подтвердил, что примет участие в этих дебатах. В то же время предвыборный штаб Байдена отверг идею его оппонента о проведении третьего раунда, помимо двух согласованных ранее. Кроме того, штаб действующего американского президента требует, чтобы в студии во время записи дебатов не было зрителей - только Байден, Трамп и телеведущий.

Оба политика уже гарантировали себе по итогам праймериз (первичных выборов) и кокусов (собраний партийного актива) у республиканцев и демократов выдвижение кандидатами в президенты на выборах, которые пройдут 5 ноября. Кандидатура Трампа должна быть утверждена на общенациональном съезде Республиканской партии США, который состоится 15-18 июля в Милуоки (штат Висконсин). Кандидатуру Байдена демократы, как ожидается, утвердят на своем съезде в Чикаго (штат Иллинойс) 19-22 августа.

Объявивший ранее о намерении участвовать в выборах президента США в качестве независимого кандидата Роберт Кеннеди - младший неоднократно критиковал как Трампа, так и Байдена. По его мнению, они пытаются не допустить его до дебатов, боясь поражения. По словам Кеннеди-младшего, таким образом Трамп и Байден хотят избежать обсуждения собственных неудач на президентском посту, включая военные конфликты, локдауны и инфляцию.