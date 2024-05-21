МО РФ сообщило об уничтожении блиндажа ВСУ

Расчет гаубицы Д-30 1-й танковой армии поразил блиндаж, в котором находились до 15 военных Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщили в Минобороны РФ.

"Расчет гаубицы Д-30 танковой дивизии 1-й гвардейской танковой армии группировки войск "Запад" уничтожил до 15 военнослужащих ВСУ, укрывавшихся в блиндаже на одном из опорных пунктов. Координаты цели были переданы артиллеристам передовой группой российских разведчиков, осуществлявших контроль за перемещениями личного состава противника и занимавшихся выявлением новых позиций с помощью БПЛА", - сказано в сообщении.

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После нескольких пристрелочных выстрелов разведчиками было зафиксировано прямое попадание в блиндаж с пехотой ВСУ.