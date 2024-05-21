МАГАТЭ оценило ситуацию на Запорожской АЭС

Ситуация на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) остается тревожной и очень хрупкой, заявил гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси. Об этом пишет РИА Новости.

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Он указал, что около ЗАЭС есть военная активность. Гросси напомнил, что один из эпизодов снова привел его в Совет Безопасности ООН. «Вы, возможно, помните, в апреле было несколько атак беспилотников, в том числе на один из реакторов, поэтому ситуацию я бы описал как очень хрупкую», — оценил он.

Ранее Гросси пообещал, что организация раскроет виновников обстрела ЗАЭС в случае, если получит достаточно доказательств вины той или иной стороны.

16 мая в районе ЗАЭС зафиксировали повышение военной активности. В МАГАТЭ указали, что атомная станция регулярно сталкивается с потенциальными опасностями, и ситуация может ухудшиться в любой момент.