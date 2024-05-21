Путин установил порядок выезда за рубеж допущенных к гостайне

Сенаторы, депутаты и лица, допущенные к государственной тайне и сведениям особой важности, планирующие выехать из страны, должны будут в письменном порядке уведомить об этом ФСБ и СВР, соответствующий указ президента России Владимира Путина опубликован на официальном портале правовой информации. Он вступил в силу со дня подписания, 20 мая.

Исключением станут должностные лица, подлежащие государственной охране. Также в документе не учитываются граждане, выезд которых из России определяется иными решениями президента.

Ранее президент сообщил, что отечественный топливно-энергетический комплекс (ТЭК) на текущий период развивается стабильно, открывает новые экспортные рынки с учетом санкционного давления. По словам российского лидера, стоит принимать в расчет сильную волатильность на энергетических рынках.

До этого Путин дал указание ускорить и максимально оперативно завершить работу по подготовке стратегии развития топливно-энергетического комплекса. Также на совещании обсуждалось текущее состояние ТЭК и задачи, стоящие на среднесрочную и более отдаленную перспективу.

Кроме того, президент РФ указал, что с начала текущего года в стране добыли 195,7 млн тонн нефти. По словам главы государства, в сравнении с аналогичным периодом прошлого года показатели снизились незначительно — на 1,8%.