Летевшие во Владивосток самолеты направили в Хабаровск

Несколько самолетов, направлявшихся во Владивосток, были вынуждены приземлиться в Хабаровске из-за тумана в месте назначения. Об этом сообщили в хабаровском аэропорту.

"Ввиду неблагоприятных метеоусловий в аэропорту Владивосток (туман) в аэропорту Хабаровск как на запасном совершили посадку: S76339 Иркутск - Владивосток, вылетел в 09:20 (02:20 мск). S76242 Пекин - Владивосток, ожидаемое время отправления - 10:30 (03:30 мск)", - проинформировали в аэропорту.

Также в Хабаровске сели самолеты Новосибирск - Владивосток и Москва - Владивосток. Рейс HZ/SU 5603 Хабаровск - Владивосток был задержан.

В Хабаровске во вторник ясно, температура воздуха - плюс 21 градус Цельсия, ветер юго-западный, его скорость - 4-8 м/с. Во Владивостоке - до плюс 18 градусов, скорость ветра - до 11 м/с, осадки не прогнозируются.