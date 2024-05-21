В Германии заявили о поддержке 12 стран инициативы укрепления ПВО Украины

Инициативу Германии по укреплению противовоздушной обороны (ПВО) Украины планируют поддержать 12 стран. Об этом заявило Минобороны ФРГ в соцсети X.

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Как подчеркивается, Дания, Бельгия, Нидерланды, Норвегия и Канада окажут финансовую помощь. При этом Соединенные Штаты, Великобритания, Франция, Испания, Литва и Румыния помогут ракетами и военной техникой. Также к инициативе планирует присоединиться Латвия, отметили в немецком военном ведомстве.

В апреле Германия объявила об инициативе по укреплению украинской ПВО, призвав партнеров оказать Киеву поддержку для ее усиления.

На прошлой неделе Минобороны Германии запросило у правительства еще 3,8 миллиарда евро на помощь Украине. При этом запрос о выделении дополнительных средств могут представить парламенту в июне.

При этом члены фракции BSW («Союз Сары Вагенкнехт») бундестага заявили о провале политики федерального правительства ФРГ по военному разрешению конфликта на Украине. Требование дипломатического решения вопроса по украинскому конфликту разделяет большинство среди немецкого населения.