Решение продлить арест исполнителям теракта в "Крокусе" вступило в силу

Четверо обвиняемых в непосредственном участии в нападении на концертный зал "Крокус сити холл" в подмосковном Красногорске не стали подавать апелляцию на решение продлить им срок содержания под стражей, оно вступило в силу. Об этом сказано в материалах сайта Басманного суда Москвы, который ранее продлил им арест.

"Решение о продлении меры пресечения в виде содержания под стражей в отношении Файзова М. З., Фаридуни Ш., Мирзоева Д. Б. и Рачабализода С. М. вступило в силу", - сказано на сайте суда. Ранее Басманный суд продил всем четверым арест до 22 августа.