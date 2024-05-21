Раскрыты последствия обстрела Щебекино

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков раскрыл последствия обстрела Щебекинского городского округа со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). По предварительной информации, никто не пострадал, написал он в Telegram-канале.

© Belgorod Region Governor / Global Look Press Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков раскрыл последствия обстрела Щебекинского городского округа со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). По предварительной информации, никто не пострадал, написал он в Telegram-канале. По его словам, в городе Щебекино снаряд

По его словам, в городе Щебекино снаряд прилетел на территорию частного домовладения, в результате произошел пожар, загорелась кровля бани. Спасатели оперативно ликвидировали возгорание.

«Еще в двух частных жилых домовладениях выбиты окна, посечены фасады и заборы. Также поврежден один автомобиль», — продолжил губернатор российского региона. Кроме того, в селе Ржевка в результате обстрела оказался поврежден забор и выбиты окна в частном доме.

Сотрудники оперативных служб устраняют последствия происшествий, обход территорий продолжится днем, уточнил Гладков.

Ранее сообщалось, что два жителя поселка Теткино Курской области получили ранения после сброса взрывчатки с беспилотника ВСУ. Пострадавшим россиянам на месте оказали первую медицинскую помощь и повезли в больницу.