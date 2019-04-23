Пока вы не уснули: Путин довел Эстонию до признания

Уголовное дело и импичмент: Порошенко озвучили вердикт
Коллегия Окружного административного суда Киева попросила возбудить уголовное дело в отношении президента Украины Петра Порошенко и начать процедуру импичмента.
Играют на нервах? Почему Лукашенко прессует Россию
В отношениях между Россией и Белоруссией явно что-то происходит в последнее время. И это «что-то» периодически выливается в резкие заявления Минска в адрес Москвы. А Александр Лукашенко явно нервничает. К чему все идет?
Зеленскому посоветовали изменить отношение к Крыму
Первый президент Украины Леонид Кравчук посоветовал Владимиру Зеленскому изменить государственную политику в отношении Крыма.
Семья Началовой отменила поминки
Родственники и близкие певицы Юлии Началовой решили на день раньше отметить 40 дней со дня смерти артистки. Всё из-за спектакля, в котором участвует дочь Юлии — Вера.
«Мы ждем»: В Кремле заявили о контактах с Киевом
Президент России Владимир Путин не планирует контактов с избранным президентом Украины Владимиром Зеленским до объявления окончательных результатов выборов.
Матери украинских моряков написали неправильное письмо Путину
Родственники задержанных украинских моряков написали письмо на имя российского президента. В нём они просят вернуть своих близких домой на Украину, ссылаясь на необходимость продолжения обследования и лечения.
«Не дождался очереди»: пенсионер покончил с собой в поликлинике
Поликлиника №6 Иркутска. © google maps
В Иркутске в туалете поликлиники номер шесть нашли тело пенсионера, который, предположительно, покончил с собой.
Эстония призналась в самоутверждении за счет Путина
Президент Эстонии Керсти Кальюлайд заявила, что прямой диалог с президентом России Владимиром Путиным выводит Эстонию на уровень других стран ЕС и НАТО.
Россиян ждут нововведения на работе
Работодатели смогут изменять условия трудового договора с работниками быстрее. Соответствующий законопроект подготовило и опубликовало на федеральном портале проектов нормативных правовых актов Министерство труда.