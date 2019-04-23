Пока вы не уснули: Путин довел Эстонию до признания

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Пока вы не уснули: Эстония призналась в самоутверждении за счет Путина 

Рамблер 2 часа назад

Уголовное дело и импичмент: Порошенко озвучили вердикт

Коллегия Окружного административного суда Киева попросила возбудить уголовное дело в отношении президента Украины Петра Порошенко и начать процедуру импичмента.

Играют на нервах? Почему Лукашенко прессует Россию

В отношениях между Россией и Белоруссией явно что-то происходит в последнее время. И это «что-то» периодически выливается в резкие заявления Минска в адрес Москвы. А Александр Лукашенко явно нервничает. К чему все идет?

Зеленскому посоветовали изменить отношение к Крыму

Первый президент Украины Леонид Кравчук посоветовал Владимиру Зеленскому изменить государственную политику в отношении Крыма.

Семья Началовой отменила поминки

Родственники и близкие певицы Юлии Началовой решили на день раньше отметить 40 дней со дня смерти артистки. Всё из-за спектакля, в котором участвует дочь Юлии — Вера.

«Мы ждем»: В Кремле заявили о контактах с Киевом

Президент России Владимир Путин не планирует контактов с избранным президентом Украины Владимиром Зеленским до объявления окончательных результатов выборов.

Матери украинских моряков написали неправильное письмо Путину

Родственники задержанных украинских моряков написали письмо на имя российского президента. В нём они просят вернуть своих близких домой на Украину, ссылаясь на необходимость продолжения обследования и лечения.

«Не дождался очереди»: пенсионер покончил с собой в поликлинике

Поликлиника №6 Иркутска. © google maps
В Иркутске в туалете поликлиники номер шесть нашли тело пенсионера, который, предположительно, покончил с собой.

Эстония призналась в самоутверждении за счет Путина

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд заявила, что прямой диалог с президентом России Владимиром Путиным выводит Эстонию на уровень других стран ЕС и НАТО.

Россиян ждут нововведения на работе

Работодатели смогут изменять условия трудового договора с работниками быстрее. Соответствующий законопроект подготовило и опубликовало на федеральном портале проектов нормативных правовых актов Министерство труда.
Комментарии64
В мире , Видео , Петр Порошенко , Леонид Кравчук , Владимир Зеленский , Керсти Кальюлайд , Александр Лукашенко , Владимир Путин , ЕС , Минтруд , НАТО , ИТАР-ТАСС , Эстония
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